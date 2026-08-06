JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Flughafenbetreibers liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung um drei Prozent übertroffen. Der Free Cashflow sei dagegen entgegen der Erwartung negativ./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 65,95EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte