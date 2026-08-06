Leonardo testet Drohnen ohne GPS – der militärische Nutzen ist enorm

Leonardo Spa und Telespazio gaben am Donnerstag bekannt, dass sie das Projekt "Backup Solution for GNSS-Denied Navigation" abgeschlossen haben, das gemeinsam mit dem Startup Raysilience, dem Gewinner des T-TeC - Telespazio Technology Contest 2024, einer Open-Innovation-Initiative für Studenten und Forscher im Raumfahrtsektor, entwickelt wurde. Ziel des Projekts war die Entwicklung eines innovativen Systems zur autonomen Navigation in Abwesenheit eines GNSS-Signals auf Basis von Satellitenbildern und fortschrittlichen Dateninterpolationstechniken als Alternative zu herkömmlichen Positionierungssystemen.

Die Lösung hat Interesse geweckt für Anwendungen in der GNSS-losen Navigation für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und für ihre Plug-and-Play-Natur, die die Integration auf verschiedenen Plattformen erleichtert. Leonardo erklärte, dass alle geplanten Ergebnisse erfolgreich waren. Dadurch konnte der von Raysilience entwickelte Technologieansatz validiert und sein Potenzial als Backup-System auf Basis eines visuellen Positionierungssystems demonstriert werden. Die Technologie zeige zudem vielversprechende Einsatzmöglichkeiten in der autonomen UAV-Navigation und darüber hinaus in Szenarien, in denen die Kontinuität und Ausfallsicherheit der Positionierung strategische Anforderungen darstellen.

Leonardo und Telespazio haben einen funktionsfähigen Proof of Concept für eine autonome Drohnennavigation ohne GPS- oder Galileo-Signal validiert. Die Technologie ist allerdings noch nicht serienreif und dürfte Leonardo kurzfristig kaum nennenswerte Umsätze bringen. Das inzwischen MONDRIAN VPS genannte visuelle Positionierungssystem kombiniert drei Datenquellen: Aufnahmen einer nach unten gerichteten Bordkamera, Daten der Trägheitssensoren des Fluggeräts und vorab gespeicherte Satellitenkarten des Einsatzgebiets. Neuronale Netze vergleichen während des Flugs die aktuellen Kamerabilder mit diesen Karten und berechnen daraus eine absolute Position. Das Ergebnis wird anschließend in einem üblichen GNSS-Datenformat an den Autopiloten übergeben.

Der entscheidende Unterschied zu einer reinen Trägheitsnavigation: Beschleunigungs- und Drehsensoren verlieren mit zunehmender Flugzeit schrittweise an Genauigkeit. Durch den wiederholten Abgleich mit Satellitenbildern soll MONDRIAN diesen Drift korrigieren und die Position des Fluggeräts neu bestimmen. Nach Angaben von Raysilience läuft die gesamte Verarbeitung an Bord. Eine Verbindung zu einer Bodenstation, zur Cloud oder zu einem externen Datennetz sei nicht erforderlich. Die Lösung kann entweder als Software in vorhandene Avionik integriert oder als eigenes Paket aus Kamera, Rechner und Software eingebaut werden.

Das Startup gibt unter nominalen Bedingungen eine Positionsgenauigkeit von weniger als drei Metern an. Die Aktualisierungsrate soll bei 60 Hertz liegen. Bis zur ersten Positionsbestimmung sollen weniger als 20 Sekunden vergehen. Die Daten können über das bei Drohnen weit verbreitete Kommunikationsprotokoll MAVLink ausgegeben werden. Diese Angaben stammen allerdings von Raysilience selbst und wurden bislang nicht durch veröffentlichte unabhängige Feldtests bestätigt.

Als Kartenmaterial wurden bisher europäische Erdbeobachtungsdaten der Sentinel-2-Mission verwendet. Das System soll grundsätzlich auch mit Aufnahmen anderer öffentlicher oder kommerzieller Satellitenanbieter arbeiten können. GNSS-Signale können vergleichsweise leicht gestört oder manipuliert werden. Beim sogenannten Jamming wird der Empfang blockiert. Beim Spoofing erhält das Fluggerät falsche Positionsdaten. Eine autonome visuelle Navigation könnte Drohnen deshalb auch in elektronisch umkämpften Lufträumen einsatzfähig halten.

Raysilience nennt Verteidigung und Sicherheit, Aufklärung, Such- und Rettungseinsätze sowie autonome Logistik als mögliche Anwendungen. Leonardo sucht parallel über seinen "Drone Contest X" gezielt nach Technologien für visuelle Navigation, Sensorfusion und autonome Flüge in Gebieten mit gestörtem oder fehlendem GNSS-Signal. Das unterstreicht, dass resiliente Navigation für den Konzern strategisch relevant ist.

Raysilience entstand aus einer Idee einer Forschungsgruppe der der Universität La Sapienza und der LUISS Guido Carli in Rom. Das Projekt gewann beim Telespazio Technology Contest 2024 den "Test-It Award". Leonardo finanzierte daraufhin die Entwicklung und Erprobung eines Proof of Concept. Inzwischen wurde Raysilience als eigenständiges italienisches Startup gegründet und 2026 in das ESA Business Incubation Centre Lazio aufgenommen. Für den algorithmischen Kern von MONDRIAN läuft nach Unternehmensangaben ein Patentverfahren. Als nächster Schritt sind laut Raysilience Feldversuche und die Integration mit Drohnenherstellern, Systemintegratoren und Betreibern vorgesehen. Einen konkreten Kunden, einen Serienauftrag oder den Einbau in ein bestimmtes Leonardo-Fluggerät nannten die Beteiligten bislang nicht.

Nicht veröffentlicht wurden bislang Daten zur Zuverlässigkeit bei Nacht, Nebel, Wolkenschatten, Schnee, dichter Vegetation oder stark veränderten Landschaften. Ebenso fehlen Angaben zu Gewicht, Stromverbrauch, benötigter Flughöhe, Produktionskosten und dem erreichten technologischen Reifegrad. Genau diese Faktoren entscheiden darüber, ob aus dem erfolgreichen Prototyp ein militärisch oder kommerziell einsetzbares Produkt wird.

Die Aktie von Leonardo ist am Donnerstag (11:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,35 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 58,92 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 58,87EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.

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