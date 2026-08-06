RENK Group Aktie klettert nach oben - +4,89 % - 06.08.2026

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,10 %.

Die RENK Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,89 % auf 51,22€ zulegen. Das sind +2,39 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,22€, mit einem Plus von +4,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,76 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,62 % verloren.

Während RENK Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,57 % 1 Monat +9,76 % 3 Monate -12,10 % 1 Jahr -29,34 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 06.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,11 Mrd.EUR € wert.

RENK hat im zweiten Quartal solide Ergebnisse geliefert, mit einem Rekordauftragsvolumen, einer stärkeren Rentabilität und einer guten Cash-Generierung, während der Umsatz weitgehend im Einklang mit den Erwartungen lag.

Angetrieben von zahlreichen guten Unternehmenszahlen haben der DAX und die großen Europabörsen zugelegt. Der Ölpreis hielt sich stabil, Gold legte zu.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.