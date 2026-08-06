🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    ROUNDUP

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    PVA dampft Gewinnerwartung für 2026 ein - Aktie rutscht zweistellig ab

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla erwartet Ebitda am unteren Prognoseende
    • Auftragseingang steigt stark auf 187 Millionen Euro
    • Ebitda bricht ein, PVA rutscht in die Verlustzone
    ROUNDUP - PVA dampft Gewinnerwartung für 2026 ein - Aktie rutscht zweistellig ab
    Foto: adobe.stock.com

    WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla blickt nach den ersten sechs Monaten etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Vorstand nun in der unteren Hälfte der prognostizierten Bandbreite von 26 bis 31 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wettenberg mit. Zugleich wird für den weiteren Jahresverlauf eine schrittweise Verbesserung der Ergebnisse erwartet, nachdem die Hessen im ersten Halbjahr die Markterwartungen verfehlt haben. Das kam an der Börse nicht gut an.

    Die im SDax notierte Aktie verlor am Vormittag bis zu zwölf Prozent auf 30,30 Euro. Das Papier fiel damit auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Anfang Juli hatten die PVA-Anteile mit fast 47 Euro ein Mehrjahreshoch erreicht, stehen aber seitdem unter Druck. Trotz der Verluste der vergangenen Wochen legte der Börsenwert des Unternehmens seit Jahresbeginn um rund ein Drittel auf 660 Millionen Euro zu.

    Jefferies-Analyst Constantin Hesse führt die Kursverluste am Donnerstag auf die gesunkene Profitabilität zurück. Die eingedampfte Jahresprognose dürfte seiner Auffassung nach zu sinkenden Markterwartungen führen. Entscheidend sei nun, wie sich Auftragslage und Margen in den kommenden Monaten entwickelten, schrieb er und attestierte mit Blick auf die vorgelegten Zahlen ein "gemischtes Quartal".

    PVA leidet unter einer geringen Auslastung, weswegen Fixkosten nur in geringem Maße gedeckt sind. Hinzu kommt eine für das Unternehmen unvorteilhafte Zusammensetzung der Nachfrage, insbesondere im Segment Material Solutions, in dem PVA etwa Produkte für Vakuumschaltkammern anbietet, die es in elektrischen Schaltanlagen von Mittelspannungs- und Hochspannungsnetzen braucht.

    In den ersten sechs Monaten verbesserte sich der Auftragseingang zwar um 80 Prozent auf rund 187 Millionen Euro, Analysten hatten aber noch mehr auf dem Zettel. Beim Umsatz schlug PVA mit einem leichten Zuwachs auf knapp 121 Millionen Euro die Schätzungen.

    Anders beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), das um mehr als zwei Drittel auf 4,4 Millionen Euro einbrach. Unter dem Strich fiel ein Verlust von rund 2,8 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 6,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor./lew/nas/zb

    PVA TePla

    -10,64 %
    -3,50 %
    -27,13 %
    -23,33 %
    +60,63 %
    +68,67 %
    +1,51 %
    +1.216,92 %
    +139,69 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100
    PVA TePla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,02 % und einem Kurs von 30,44 auf Tradegate (06. August 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 665,98 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +13,20 %/+61,71 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP PVA dampft Gewinnerwartung für 2026 ein - Aktie rutscht zweistellig ab Das Technologieunternehmen PVA Tepla blickt nach den ersten sechs Monaten etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Vorstand nun in der unteren Hälfte der prognostizierten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     