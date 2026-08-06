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    Chartanalyse

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    Fiserv-Aktie: Vom Höhenflug zum Absturz – Abwärtstrend zementiert

    Vom Börsenliebling zum Problemfall: Die Fiserv-Aktie hat in nur drei Jahren den Weg vom Allzeithoch in einen massiven Abwärtstrend vollzogen. Der Kurs klebt nahe dem Mehrjahrestief, technische Indikatoren signalisieren anhaltenden Verkaufsdruck und kaum Entlastung in Sicht.

    Chartanalyse - Fiserv-Aktie: Vom Höhenflug zum Absturz – Abwärtstrend zementiert
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Bild: Von Allzeithoch zum Absturz

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Fiserv-Aktie eine extreme Trendwende. Nach einem dynamischen Aufwärtstrend bis Anfang 2025 markierte der Titel am 28. Februar 2025 mit 226,35 US-Dollar sein Drei-Jahres-Hoch. Zuvor hatte sich der Kurs von rund 114 US-Dollar im Sommer 2023 in mehreren Wellen stetig nach oben gearbeitet und im Herbst 2024 nochmals deutlich beschleunigt. Ab Frühjahr 2025 kippte das Bild jedoch: Auf die Hochphase folgte eine scharfe Korrektur, die sich über Monate hinweg fortsetzte. Im Juni 2026 erreichte die Aktie mit 41,30 US-Dollar ihr Drei-Jahres-Tief und notiert seither nur knapp darüber. Damit hat sich der zuvor aufgebaute Aufwärtstrend vollständig in einen klaren Abwärtstrend verwandelt, der das Chartbild aktuell dominiert.#/p##

    Aktuelle Situation im langfristigen Korridor

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 46,90 US-Dollar (05. August 2026). Verglichen mit dem Drei-Jahres-Hoch bei 226,35 US-Dollar notiert die Fiserv-Aktie damit massiv darunter und hat den Großteil der vorherigen Kursgewinne abgegeben. Gleichzeitig befindet sich der Kurs nur wenige Dollar über dem Drei-Jahres-Tief bei 41,30 US-Dollar. In Relation zur gesamten Drei-Jahres-Spanne von 41,30 bis 226,35 US-Dollar bewegt sich die Aktie damit im unteren einstelligen Prozentbereich nahe der Tiefzone. Aus charttechnischer Sicht ist Fiserv aktuell klar im unteren Ende des langfristigen Handelsspektrums gefangen, was auf anhaltenden Druck der Verkäufer hindeutet.#/p##

    200-Tage-Linie signalisiert intakten Abwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie, berechnet als gleitender Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse, verläuft deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Aufgrund der lange Zeit sehr hohen Notierungen vor dem Einbruch liegt dieser Durchschnitt derzeit bei rund 70 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 46,90 US-Dollar handelt die Fiserv-Aktie damit etwa ein Drittel unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieser deutliche negative Abstand unterstreicht die Stärke des bestehenden Abwärtstrends. Solange der Kurs klar unter dieser langfristigen Durchschnittslinie bleibt und diese zudem abwärts gerichtet ist, überwiegt aus technischer Sicht das bärische Szenario. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie würde ein erstes Signal für eine mögliche Trendwende liefern.#/p##

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    Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Kursbereich

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 41 bis 43 US-Dollar eine zentrale Unterstützungszone herausgebildet, die im Juni 2026 mehrfach getestet wurde. Ein Bruch dieser Zone würde das Drei-Jahres-Tief unterschreiten und den Abwärtstrend weiter bestätigen. Darüber fungiert der Bereich um 45 US-Dollar als kurzfristige Unterstützung, der in den vergangenen Wochen wiederholt angelaufen wurde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 50 bis 51 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, an dem im Mai und Juni 2026 mehrere Erholungsversuche scheiterten. Ein weiterer Widerstandsbereich liegt zwischen 53 und 55 US-Dollar, wo im Frühjahr 2026 Zwischenhochs ausgebildet wurden. Erst oberhalb dieser Zonen würde sich das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellen, während der langfristige Hauptwiderstand im Bereich um 200 bis 226 US-Dollar aus heutiger Sicht weit entfernt bleibt.#/p##

    Fiserv

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    ISIN:US3377381088WKN:881793Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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