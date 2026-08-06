Diese Unternehmen sind vom Niedrigwasser besonders betroffen

Ökonomen warnen bereits vor spürbaren Folgen für die deutsche Konjunktur. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) schätzt den möglichen Wertschöpfungsverlust allein im dritten Quartal auf ein bis zwei Milliarden Euro. Das Bruttoinlandsprodukt könnte dadurch um 0,1 bis 0,2 Prozent gedrückt werden. Das wäre besonders schmerzhaft, weil die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal lediglich um 0,2 Prozent gewachsen war.

Der Rhein wird für Deutschlands Wirtschaft zunehmend zum Nadelöhr. An der wichtigen Engstelle Kaub sank der Pegel Anfang August auf 24 Zentimeter und damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Messungen im Jahr 1880. Zwar ist der Fluss dort tatsächlich noch rund einen Meter tiefer. Für die Schifffahrt zählt jedoch die verfügbare Fahrrinnentiefe. Und die ist inzwischen so gering, dass viele Frachter nur noch einen Bruchteil ihrer üblichen Ladung transportieren können.

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Noch drastischer fällt die Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus. Bei länger anhaltenden Einschränkungen auf dem Rhein könnte das Jahreswachstum um bis zu 0,4 Prozentpunkte sinken. Bei zuvor erwarteten Wachstumsraten von rund einem halben Prozent wäre damit fast die gesamte wirtschaftliche Erholung bedroht.

Besonders abhängig vom Rhein ist die Chemieindustrie. Große Standorte von BASF, Evonik und Covestro liegen direkt am Fluss. Im Jahr 2024 wurden rund 20 Millionen Tonnen chemische Erzeugnisse per Binnenschiff transportiert. BASF wickelt am Stammwerk Ludwigshafen etwa 40 Prozent seiner Gütertransporte über das Wasser ab. Die Branche befördert unter anderem Methanol, Ammoniak sowie Flüssiggase wie Butan und Propan. Sinkt die Ladekapazität der Schiffe weiter, steigen nicht nur die Transportkosten. Es drohen auch Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten. Der Verband der Chemischen Industrie warnt deshalb vor Produktionskürzungen, falls das Niedrigwasser länger anhält.

Ein Ausweichen auf die Schiene ist nur begrenzt möglich. Wegen der Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke stehen zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet derzeit nur zwei statt vier Gleise zur Verfügung. Lastwagen können ebenfalls nur einen Teil der Mengen übernehmen. Ein Binnenschiff ersetzt je nach Größe 40 bis 120 Lastwagen oder einen kompletten Güterzug.

Auch Landwirtschaft und Agrarhandel geraten unter Druck. Normalerweise kostet der Transport von Getreide per Schiff etwa 25 bis 30 Euro je Tonne. Inzwischen werden teilweise rund 100 Euro fällig. Für Agrarhändler sind solche Kosten mit den üblichen Margen kaum noch zu verdienen. Lieferungen werden deshalb verschoben oder auf Straße und Schiene verlagert. Die BayWa benötigt bei den aktuellen Pegelständen drei- bis viermal so viele Schiffe, um dieselbe Warenmenge zu transportieren. Zusätzliche Ganzzüge sollen Getreide zu Mühlen am Niederrhein und in den Benelux-Staaten bringen. Doch alternative Verkehrsträger können die Kapazitäten der Wasserstraßen nicht vollständig ersetzen.

Besonders kritisch ist die Versorgung mit Ölschroten, Futtermitteln und Dünger. Viele Ölmühlen und Umschlagplätze liegen direkt am Rhein. Bleiben Transporte aus, steigen die Kosten für Landwirte, Futtermittelhersteller und Lebensmittelproduzenten.

Wie schnell Niedrigwasser auch die Verbraucher erreicht, zeigt der Kraftstoffmarkt. Die Transportkosten von Mineralölprodukten per Tankschiff von Rotterdam nach Karlsruhe verdreifachten sich binnen eines Monats von 45 Euro auf rund 150 bis 160 Euro je Tonne. Nach Angaben des Bundeskartellamts lagen die regionalen Preisunterschiede im Juli bei Super E5 bei bis zu 11 Cent je Liter. Bei Diesel waren es bis zu 10 Cent. Grund dafür sind neben regionalen Wettbewerbsbedingungen vor allem unterschiedliche Beschaffungskosten. Raffinerien beziehen Vorprodukte wie Gasöl oder Naphtha häufig per Schiff. Auch fertige Kraftstoffe werden über den Rhein weitertransportiert.

Für die Logistikunternehmen selbst wird jede Fahrt zur Rechenaufgabe. Frachter können an besonders flachen Stellen teilweise nur noch zu rund 20 Prozent beladen werden. Bei Kaub waren zuletzt teils nur noch rund 250 Tonnen Ladung möglich. Die Fixkosten für Schiff, Besatzung und Treibstoff verteilen sich damit auf deutlich weniger Fracht. Reedereien verlangen deshalb hohe Kleinwasserzuschläge.

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Die Bedeutung des Rheins geht weit über seinen Anteil am gesamten deutschen Güterverkehr hinaus. Jährlich werden rund 285 Millionen Tonnen Fracht über den Fluss transportiert. Rund 80 Prozent aller auf deutschen Binnenwasserstraßen beförderten Güter entfallen auf den Rhein. Etwa 600 Schiffe passieren täglich die deutsch-niederländische Grenze. Der Fluss verbindet den Hafen Rotterdam mit den Industriezentren Rhein-Ruhr, Rhein-Main und Ludwigshafen. Stahlwerke, Chemiefabriken und Raffinerien (Shell, MiRo) wurden bewusst an dieser Verkehrsader gebaut. Deshalb lassen sich ihre Lieferketten nicht kurzfristig verlagern.

Wie groß der wirtschaftliche Schaden werden kann, zeigte bereits das Niedrigwasserjahr 2018. Damals sank das Transportvolumen der Binnenschifffahrt während eines vollen Niedrigwassermonats um etwa ein Viertel. Die Industrieproduktion ging um rund ein Prozent zurück. Das deutsche Wirtschaftswachstum wurde Schätzungen zufolge um etwa 0,3 Prozentpunkte gedrückt.

Wie teuer der Sommer 2026 tatsächlich wird, hängt nun vor allem von der Dauer der Trockenheit ab. Anhaltender Regen könnte die Lage schnell entspannen. Bleibt er aus, drohen höhere Transport- und Energiepreise, weitere Belastungen für die Industrie und im schlimmsten Fall Produktionsstopps. Dann würde das Niedrigwasser nicht nur einzelne Schiffe ausbremsen, sondern die gesamte deutsche Konjunktur.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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