JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 28,10 auf Tradegate (06. August 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -27,49 %/+10,50 % bedeutet.