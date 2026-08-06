ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight'
- JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf Underweight
- Drittes Quartal verfehlt Erwartungen ohne Zollhilfen
- Jahresziele dürften am unteren Ende landen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David Adlington am Donnerstag nach dem Bericht. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landeten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 28,10 auf Tradegate (06. August 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -27,49 %/+10,50 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 21,70 Euro
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