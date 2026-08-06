UBS stuft Scout24 auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 71,65EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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