RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Schweizer Rückversicherers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung habe von geringen Auswirkungen von Naturkatastrophen profitiert./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 146,7EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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