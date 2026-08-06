JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen des Zulieferers für die Industrie und die Halbleiterbranche seien gemischt ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Während der Umsatz die Konsensschätzung leicht überboten habe, sei das operative Ergebnis (Ebitda) schwächer gewesen. Hier hätten höhere Kosten und eine niedrigere Auslastung belastet./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,73 % und einem Kurs von 30,54EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

