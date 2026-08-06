BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 310 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Geschäftszahlen vom Vortag an. Wegovy in Pillenform laufe gut, aber insgesamt sieht er einige Unsicherheiten für die Dänen./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 20:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 39,79EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 300

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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