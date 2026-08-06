BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des ersten Halbjahrs hätten die Stabilisierungsstory untermauert, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch. Der Aktie des Reifenherstellers fehlten allerdings echte Kurstreiber./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:00 / GMT



