BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des ersten Halbjahrs hätten die Stabilisierungsstory untermauert, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch. Der Aktie des Reifenherstellers fehlten allerdings echte Kurstreiber./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:00 / GMT
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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