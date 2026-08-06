BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 55,14EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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