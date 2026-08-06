DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die größte Enttäuschung mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sei der negative freie Barmittelzufluss (FCF) des Flughafenbetreibers im zweiten Quartal 2026 gewesen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 66,20EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Harishankar Ramamoorthy

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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