DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die größte Enttäuschung mit Blick auf die vorgelegten Zahlen sei der negative freie Barmittelzufluss (FCF) des Flughafenbetreibers im zweiten Quartal 2026 gewesen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 66,20EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
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