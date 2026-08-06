Leichte Angst am Markt – Risikoappetit sinkt - 06.08.2026

Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 37 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Anleger agieren vorsichtig, aber nicht panisch.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine kurzfristig bearishe DAX-Einschätzung. Nach den jüngsten Hochs wird eine Pause und ein Rückgang unter 26.000 Punkte erwartet. Technisch gilt die Zone um 26.200 bis 26.207 als entscheidend: Ein Ausbruch darüber könnte den Trend drehen, darunter bleibt das Abwärtsszenario bestehen. Ein Tagesindikator signalisiert zudem für August fallende Kurse bis fast Monatsende; das genaue Ziel ist offen.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.