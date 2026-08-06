Fear & Greed
Leichte Angst am Markt – Risikoappetit sinkt - 06.08.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 37 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.
Anleger agieren vorsichtig, aber nicht panisch.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine kurzfristig bearishe DAX-Einschätzung. Nach den jüngsten Hochs wird eine Pause und ein Rückgang unter 26.000 Punkte erwartet. Technisch gilt die Zone um 26.200 bis 26.207 als entscheidend: Ein Ausbruch darüber könnte den Trend drehen, darunter bleibt das Abwärtsszenario bestehen. Ein Tagesindikator signalisiert zudem für August fallende Kurse bis fast Monatsende; das genaue Ziel ist offen.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.
Zur Tages-Trading Diskussion