ROUNDUP
Renk erfüllt Erwartungen dank Rüstungsboom - Aktie zieht an
- Renk erreicht 1,2 Milliarden Euro Auftragseingang
- Umsatz und bereinigtes Ebit steigen im Halbjahr
- Renk bestätigt Jahresziele für Umsatz und Ebit
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Getriebehersteller Renk hat im ersten Halbjahr von einer unverändert hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern profitiert. "Mit knapp 1,2 Milliarden Euro Auftragseingang haben wir bereits nach sechs Monaten nahezu das Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres erreicht", sagte Konzernchef Alexander Sagel am Donnerstag zur Zwischenbilanz mit Blick auf eine rekordhohe Nachfrage. Er bestätigte außerdem die Jahresziele. Die Renk-Aktie zog deutlich an.
Am Vormittag stieg das Papier um 4,9 Prozent auf 50,87 Euro und gehörte damit zur Spitzengruppe im MDax der mittelgroßen Werte. Die Aktie setzte ihre jüngste Erholung fort und ließ dabei die 100-Tage-Linie hinter sich, mit der sie zuletzt gerungen hatte. Sie dient charttechnisch interessierten Anlegern als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend. Seit Jahresbeginn steht die Renk-Aktie aber immer noch gut 5 Prozent im Minus.
Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent auf gut 637 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um rund 10 Prozent auf gut 98 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 14,4 auf 15,4 Prozent.
Damit liege Renk im Rahmen der Markterwartungen, schrieb JPMorgan-Analyst David Perry in einer ersten Reaktion. Auch Jefferies-Expertin Chloe Lemarie sprach von erwartungsgemäßen Resultaten. Sie verwies außerdem darauf, dass der freie Barmittelzufluss über der durchschnittlichen Analystenschätzung liege, wobei ihre eigene Schätzung verfehlt wurde.
Klarer Wachstumsmotor bleibt bei Renk die Sparte "Vehicle Mobility Solutions" rund um Panzergetriebe. Hier profitierte der Rüstungszulieferer von der Verlängerung des Rahmenvertrags mit Rheinmetall für das Programm KF41 Lynx. Renk beliefert aber auch die U.S. Army mit Getrieben. Das Industriegeschäft schwächelt derweil allerdings.
Die Jahresziele bestätigte Renk. So soll der Umsatz 2026 weiterhin auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen. Mehr als 90 Prozent dieses Ziels seien bereits vom Auftragsbestand abgedeckt. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern bei 255 bis 285 Millionen Euro und peilt dabei die obere Hälfte der Spanne an./niw/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 1.193 auf Tradegate (06. August 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,51 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.721,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +6,56 %/+88,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der fundamentale Puffer (Stark positiv): Die fundamentale Ausgangslage für den Bericht ist extrem stark. RENK geht mit einem Rekordauftragsbestand von knapp 6,9 bis 7,0 Milliarden Euro in den Donnerstag. Zudem hat das Unternehmen erst vor wenigen Tagen (28. Juli 2026) eine erfolgreiche Refinanzierung über 1,05 Milliarden Euro abgeschlossen, was finanzielle Stabilität garantiert und Zinsrisiken nimmt.
Hedgefonds ziehen sich zurück: Die Short-Seller (Leerverkäufer) werden vor den Zahlen nervös. Großinvestoren wie AQR Capital Management haben gestern (3. August) begonnen, ihre Short-Positionen abzubauen. Das senkt den künstlichen Verkaufsdruck am Markt.
Charttechnischer Deckel: Die Aktie kämpft exakt jetzt mit der 50,00-Euro-Marke. Werden die Zahlen am Donnerstag positiv aufgenommen, kann dieser Widerstand wie ein Katalysator wirken und eine schnelle Erholung Richtung 55,00 EUR einleiten.
Quelle KI
Der wirtschaftliche Nutzen für Renk ergibt sich aus zwei zentralen Entwicklungen:
1. Renk ist strategischer Partner des Hauptauftragnehmers TKMS
Kanada hat sich entschieden, bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD zu bestellen, die von der deutschen Werft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gebaut werden.
Renk gilt in Europa als quasi-monopolistischer und führender Anbieter von hochkomplexen Getrieben und Antriebskomponenten für die Marine.
Als langjähriger und enger Zulieferer von TKMS profitiert Renk automatisch, wenn TKMS Großaufträge dieser Größenordnung (das Gesamtvolumen des kanadischen CPSP-Programms liegt bei bis zu 60 Milliarden Euro) an Land zieht.
2. Der clevere Timing-Zukauf: David Brown Defence
Nur wenige Tage vor der kanadischen Entscheidung hat Renk für rund 250 Millionen US-Dollar den britischen U-Boot-Getriebespezialisten David Brown Defence übernommen.
Der strategische Vorteil: Durch diesen Zukauf sichert sich Renk direkten Zugang zu den Beschaffungsprogrammen der sogenannten „Five Eyes“-Staaten (USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland). David Brown Defence verfügt bereits über etablierte Lieferketten und Wartungsverträge in Kanada.
Fazit für Renk
Bisher war Renk vor allem für Getriebe von Landsystemen (wie dem Kampfpanzer Leopard 2) bekannt. Durch den U-Boot-Deal Kanadas und die zeitgleiche Expansion im Marine-Segment sichert sich das Unternehmen:
Langfristige Planbarkeit: U-Boot-Programme laufen über Jahrzehnte.
Lukratives Aftermarket-Geschäft: Neben der Erstausstattung verdient Renk in den kommenden Jahrzehnten massiv an der Wartung, den Ersatzteilen und dem Service für die kanadische Flotte.