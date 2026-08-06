🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy: Wachstum auf Jahre abgesichert

    Der Boom beim Bau neuer Rechenzentren entwickelt sich für 2G Energy zunehmend zum entscheidenden Wachstumstreiber. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Quartalen erste Großaufträge aus diesem Bereich gewinnen konnte, hat sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf rund 480 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Damit erreicht der Spezialist für dezentrale Energieversorgung inzwischen eine neue Größenordnung. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass die Dynamik noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.

    Denn die Nachfrage ruht längst nicht allein auf dem Data-Center-Geschäft. In Deutschland sorgt die Förderung zur Flexibilisierung von Biogasanlagen für zusätzliche Investitionen, während auch aus anderen Bereichen wie Mining sowie perspektivisch aus der Ukraine weitere Impulse kommen könnten. Vor allem bei den Rechenzentren ist die Pipeline weiterhin gut gefüllt. Nach Unternehmensangaben bestehen noch mehrere Reservierungen für Großanlagen, die im weiteren Jahresverlauf in verbindliche Bestellungen umgewandelt werden könnten. Entsprechend rechnet das Management auch in der zweiten Jahreshälfte mit einem außergewöhnlich hohen Auftragseingang.

    Die starke Nachfrage bildet das Fundament für einen ambitionierten Wachstumskurs. Für 2026 peilt 2G Energy einen Umsatz von bis zu 490 Mio. Euro an, was einem Plus von bis zu 23 Prozent entspricht. Im darauffolgenden Jahr sollen die Erlöse auf 570 bis 620 Mio. Euro steigen. Gleichzeitig dürfte sich die Profitabilität deutlich verbessern. Nach einer erwarteten EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent im laufenden Jahr soll 2027 erstmals die Marke von 11 Prozent überschritten werden.

    An der Börse hat diese Entwicklung bereits deutliche Spuren hinterlassen. Nach einer kräftigen Rally zwischen März und Juni legte die Aktie zunächst eine Verschnaufpause ein. Die zwischenzeitlich sehr hohe Bewertung wurde dadurch etwas abgebaut. Sollte das Unternehmen die angekündigten weiteren Großaufträge tatsächlich vermelden, könnte die Konsolidierung jedoch lediglich eine Zwischenstation innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends gewesen sein.

    (aktien-global.de, erstellt 06.08.2026, 10:39 Uhr, veröffentlicht 06.08.2026, 10:48 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 56,55EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy: Wachstum auf Jahre abgesichert Der Boom beim Bau neuer Rechenzentren entwickelt sich für 2G Energy zunehmend zum entscheidenden Wachstumstreiber. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Quartalen erste Großaufträge aus diesem Bereich gewinnen konnte, hat sich der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     