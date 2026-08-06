2G Energy: Wachstum auf Jahre abgesichert

Der Boom beim Bau neuer Rechenzentren entwickelt sich für 2G Energy zunehmend zum entscheidenden Wachstumstreiber. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Quartalen erste Großaufträge aus diesem Bereich gewinnen konnte, hat sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf rund 480 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Damit erreicht der Spezialist für dezentrale Energieversorgung inzwischen eine neue Größenordnung. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass die Dynamik noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.

Denn die Nachfrage ruht längst nicht allein auf dem Data-Center-Geschäft. In Deutschland sorgt die Förderung zur Flexibilisierung von Biogasanlagen für zusätzliche Investitionen, während auch aus anderen Bereichen wie Mining sowie perspektivisch aus der Ukraine weitere Impulse kommen könnten. Vor allem bei den Rechenzentren ist die Pipeline weiterhin gut gefüllt. Nach Unternehmensangaben bestehen noch mehrere Reservierungen für Großanlagen, die im weiteren Jahresverlauf in verbindliche Bestellungen umgewandelt werden könnten. Entsprechend rechnet das Management auch in der zweiten Jahreshälfte mit einem außergewöhnlich hohen Auftragseingang.