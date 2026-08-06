2G Energy: Wachstum auf Jahre abgesichert
Der Boom beim Bau neuer Rechenzentren entwickelt sich für 2G Energy zunehmend zum entscheidenden Wachstumstreiber. Nachdem das Unternehmen in den vergangenen Quartalen erste Großaufträge aus diesem Bereich gewinnen konnte, hat sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr auf rund 480 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Damit erreicht der Spezialist für dezentrale Energieversorgung inzwischen eine neue Größenordnung. Gleichzeitig spricht vieles dafür, dass die Dynamik noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.
Denn die Nachfrage ruht längst nicht allein auf dem Data-Center-Geschäft. In Deutschland sorgt die Förderung zur Flexibilisierung von Biogasanlagen für zusätzliche Investitionen, während auch aus anderen Bereichen wie Mining sowie perspektivisch aus der Ukraine weitere Impulse kommen könnten. Vor allem bei den Rechenzentren ist die Pipeline weiterhin gut gefüllt. Nach Unternehmensangaben bestehen noch mehrere Reservierungen für Großanlagen, die im weiteren Jahresverlauf in verbindliche Bestellungen umgewandelt werden könnten. Entsprechend rechnet das Management auch in der zweiten Jahreshälfte mit einem außergewöhnlich hohen Auftragseingang.
Die starke Nachfrage bildet das Fundament für einen ambitionierten Wachstumskurs. Für 2026 peilt 2G Energy einen Umsatz von bis zu 490 Mio. Euro an, was einem Plus von bis zu 23 Prozent entspricht. Im darauffolgenden Jahr sollen die Erlöse auf 570 bis 620 Mio. Euro steigen. Gleichzeitig dürfte sich die Profitabilität deutlich verbessern. Nach einer erwarteten EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent im laufenden Jahr soll 2027 erstmals die Marke von 11 Prozent überschritten werden.
An der Börse hat diese Entwicklung bereits deutliche Spuren hinterlassen. Nach einer kräftigen Rally zwischen März und Juni legte die Aktie zunächst eine Verschnaufpause ein. Die zwischenzeitlich sehr hohe Bewertung wurde dadurch etwas abgebaut. Sollte das Unternehmen die angekündigten weiteren Großaufträge tatsächlich vermelden, könnte die Konsolidierung jedoch lediglich eine Zwischenstation innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends gewesen sein.
(aktien-global.de, erstellt 06.08.2026, 10:39 Uhr, veröffentlicht 06.08.2026, 10:48 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)
Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 56,55EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.