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    AKTIE IM FOKUS

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    Carl Zeiss nach Zahlen deutlich im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Carl Zeiss Meditec verliert 7,7 Prozent im SDax
    • Schwaches China-Geschäft belastet den Umsatz
    • Bereinigtes Ebita bricht um fast 30 Prozent ein
    AKTIE IM FOKUS - Carl Zeiss nach Zahlen deutlich im Minus
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind am Donnerstag nach Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen des Medizintechnik-Unternehmens kräftig eingeknickt. Am Vormittag büßten sie 7,7 Prozent auf 27,96 Euro ein und waren damit der zweitschwächste Wert im Nebenwerte-Index SDax . Im laufenden Jahr summiert sich das Kursminus auf rund 30 Prozent.

    Damit zählt die Aktie des Unternehmens seit Ende 2025 zu den schwächsten Titeln im SDax. Carl Zeiss Meditec bekam in den ersten neun Monaten vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren. Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Der Umsatz sank um knapp 3 Prozent. Auf der Ergebnisseite lief es noch schlechter. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) brach um fast 30 Prozent ein.

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    Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man die Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb JPMorgan-Analyst David Adlington. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landen./edh/zb

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    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,50 % und einem Kurs von 28,10 auf Tradegate (06. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -7,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,58 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -27,29 %/+10,80 % bedeutet.





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