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    Die Aktie zahlt die Rechnung

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    D-Wave macht 48 Millionen US-Dollar Verlust – bei nur 3,1 Millionen Umsatz

    Die Bookings schießen um mehr als 1.120 Prozent nach oben. Aber noch wachsen Kosten und Verluste schneller als das Geschäft – ein gefährlicher Konflikt für Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bookings steigen stark, Verluste wachsen schneller
    • Umsatz stagniert, während Kosten und Verlust steigen
    • Großes Auftragspolster muss erst Umsatz bringen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Aktie zahlt die Rechnung - D-Wave macht 48 Millionen US-Dollar Verlust – bei nur 3,1 Millionen Umsatz
    Foto: Marijan Murat - dpa

    D-Wave Quantum hat für das zweite Quartal gerade einmal 3,1 Millionen US-Dollar Umsatz gemeldet – bei Betriebskosten von 55 Millionen US-Dollar und einem Nettoverlust von 48 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie liegt mit 0,13 US-Dollar zudem über den Analystenerwartungen, während auch der Umsatz die Schätzung von rund 4 Millionen US-Dollar verfehlte. Vorbörslich verliert die Aktie rund 7 Prozent.

    Der Umsatz stagnierte nahezu auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig verdoppelten sich die operativen Ausgaben fast: Sie stiegen um 93 Prozent von 28,5 auf 55 Millionen US-Dollar. Besonders die Kosten für Forschung und Entwicklung legten kräftig zu. Der bereinigte EBITDA-Verlust weitete sich um 85 Prozent auf 37,1 Millionen US-Dollar aus. Auch die Bruttomarge sank deutlich von 63,8 auf 55,4 Prozent. D-Wave investiert damit massiv in neue Produkte und den Vertrieb, ohne dass sich diese Ausgaben bislang in entsprechendem Umsatzwachstum niederschlagen.

    Hinter den schwachen Quartalszahlen steht allerdings ein stark wachsendes Auftragspolster. Die Bookings stiegen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1.120 Prozent auf 35,5 Millionen US-Dollar. Darin enthalten ist ein Systemverkauf über 20 Millionen US-Dollar, dessen Erlöse erst in späteren Quartalen verbucht werden. Die noch nicht erfüllten Leistungsverpflichtungen erreichten 40,7 Millionen US-Dollar und lagen damit 668 Prozent über dem Vorjahreswert. Rund 57 Prozent davon sollen innerhalb der kommenden zwölf Monate als Umsatz erfasst werden.

    Im zweiten Quartal allein erhöhten sich die Auftragseingänge um 59 Prozent auf 2,1 Millionen US-Dollar, während die durchschnittliche Auftragsgröße um mehr als 87 Prozent wuchs. Zudem stammten 62,4 Prozent der Erlöse von kommerziellen Kunden. Fast die Hälfte des Quartalsumsatzes entfiel auf Unternehmen aus dem Forbes Global 2000. D-Wave gewinnt damit größere Kunden, doch die tatsächlichen Erlöse bleiben bislang winzig im Verhältnis zu den Kosten.

    Finanziell verfügt das Unternehmen noch über ein dickes Polster. Zum Quartalsende lagen liquide Mittel und handelbare Wertpapiere bei 546,2 Millionen US-Dollar. Der Bestand sank binnen eines Jahres jedoch um 273,1 Millionen US-Dollar, hauptsächlich wegen der Übernahme von Quantum Circuits.

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    Für Anleger läuft alles auf eine Frage hinaus: Wie schnell kann D-Wave das explodierende Auftragsvolumen in echten Umsatz verwandeln? Aktuell stehen 35,5 Millionen US-Dollar Bookings und 40,7 Millionen US-Dollar offene Verpflichtungen einem Halbjahresumsatz von nur 5,9 Millionen US-Dollar gegenüber. Die Nachfrage wächst – aber Kosten, Verluste und Margendruck wachsen bislang schneller.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,51 % und einem Kurs von 16,74EUR auf Tradegate (06. August 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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