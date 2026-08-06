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    ROUNDUP

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    Kontron wächst leicht und bestätigt Prognose - Aktie im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron steigert Umsatz und bereinigtes Ebitda
    • Überschuss sinkt wegen Sonderkosten deutlich
    • GreenTec-Umbau umfasst 500 Stellen und Einsparungen
    ROUNDUP - Kontron wächst leicht und bestätigt Prognose - Aktie im Plus
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron ist im ersten Halbjahr leicht gewachsen und hat operativ deutlich mehr verdient. Der Umsatz legte um gut ein Prozent auf 737 Millionen Euro zu, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Die Aktie legte deutlich zu.

    Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr ohne Sonderbelastungen für den Abbau von Mitarbeitern um fast elf Prozent auf 100,8 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen von 89 Millionen Euro auf 35 Millionen Euro kräftig zurück.

    Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

    Weiterhin mau läuft unterdessen das Geschäft mit Umwelttechnologie. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) steht aus Sicht von Analyst Martin Comtesse von Jefferies im Fokus. Insgesamt habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge und eingebettete Computersysteme enttäuscht.

    Kontron treibt die strategische Neuausrichtung derweil voran. Der Umbau im Bereich GreenTec sieht dabei den Abbau von 500 Stellen vor. Davon seien 424 abgeschlossen oder vereinbart, hieß es nun. Das Programm soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Die Kosteneinsparungen von jährlich über 30 Millionen Euro sollen ab dem Geschäftsjahr 2027 vollständig sichtbar werden.

    Der Großaktionär Ennoconn hatte nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebots bei Kontron keine Mehrheit erreicht. Kontron hatte von der Annahme abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheißen. Ennoconn hatte Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und musste deswegen ein Pflichtangebot unterbreiten.

    Nach der jüngsten Schwächephase näherte sich der Kurs am Donnerstag dem Gebotspreis wieder an. Der Kurs zog in den ersten Handelsminuten um bis zu zehn Prozent an. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber rund eine halbe Stunde nach Handelsstart mit einem Plus von rund vier Prozent immer noch mit an der SDax-Spitze.

    Mit dem Anstieg nach den Zahlen reduzierte das Paper das Minus im bisherigen Jahresverlauf auf fünf Prozent. Zum aktuellen Kursniveau wird Kontron mit knapp 1,4 Milliarden Euro bewertet./jha/niw/zb

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 18.549 auf Ariva Indikation (06. August 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,51 %/+28,09 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Übernahme durch Ennoconn, deren gebotener Preis als niedrig und ein späteres Angebot auf geringerer Basis als möglich eingeschätzt wird. Vor den Zahlen überwiegt Skepsis: Erwartet werden allenfalls moderate Ergebnisse, möglicherweise bereits eingepreist. Diskutiert werden Kursziele und Unterstützungen bei 16–18 Euro, während neue Höchststände als fern gelten. ODDO BHF stufte die Aktie auf Neutral mit 23,50 Euro Kursziel ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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