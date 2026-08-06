Merck KGaA auf Hoch seit Januar 2025 - Erneut höhere Jahresziele

Mir stellt sich die Frage, ob du tatsächlich auch liest, was du kritisierst! Dein Beitrag geht sowas an meinem Beitrag vorbei, dass ich nur staunen kann.

Ja, im Beitrag ist Chart drin. Es wird nirgends verlangt, dass du dem folgst.

Wer Ende 21 von den steigenden Merck-Kursen angezogen wurde, findet natürlich die Performance unbefriedigend bis langweilig.

Wer bei 100 € eingestiegen ist, freut sich in der Spitze um 45 % und findet die Aktie echt geil.





In meinem Beitrag versuchte ich hautpsächlich nachzuvollziehen, woher diese aktuelle Performance kommen könnte.

Wer sich auf Analysten stützt, wird beinahe so ziemlich allein gelassen. Eine derartige Entwicklung hat keiner kommen gesehen; auch wenn noch höhere Ziele als der aktuelle Kurs angezeigt werden. Diese längeren Ziele wurden quasi kurzfristig abgearbeitet.





Vielleicht liest du dir den Beitrag noch einmal durch und lässt dich vom Chartbild nicht schrecken.





Ganz aktuell werden dafür genau an der Trendlinie erst einmal Gewinne mitgenommen. Sehe ich im aktuellen Umfeld nicht als Zufall an. Kann auch eine Hyperventilierung sein.

:)