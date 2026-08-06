ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Rational nach Zahlen auf 'Outperform'
- Bernstein bestätigt Rational mit Outperform
- Kursziel für Rational bleibt bei 1050 Euro
- Ebit und Nettoergebnis übertreffen die Schätzungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster in einer ersten Reaktion am Donnerstag ein solides Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) und das Nettoergebnis hätten die Konsensschätzungen um vier respektive drei Prozent übertroffen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 679 auf Tradegate (06. August 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,72 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 869,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 680,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von +0,15 %/+54,64 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
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Community Beiträge zu Rational - 701080 - DE0007010803
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Hallo zusammen,
das Geschäftsmodell und die starke Marktstellung von Rational dürften hier im Thread hinreichend bekannt sein. Ein Blick auf die fundamentale Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen operativ nach wie vor sehr solide aufgestellt ist.
Interessant ist aktuell jedoch die Bewertung infolge der jüngsten Kursschwäche. Auf Sicht von einem sowie fünf Jahren notiert die Aktie mit rund 9 % im Minus. Durch diesen Rücksetzer ist die Dividendenrendite – unter Berücksichtigung der für Rational üblichen Sonderausschüttungen – inzwischen auf über 3 % gestiegen (aktuell 3,07 % zum Stand 03.06.26). Für diesen Qualitätswert ist das historisch ein eher seltenes Niveau.
Die wesentlichen Kennzahlen Überblick:
- Dividendenwachstum: Das Dividendenwachstum über 10 Jahre (CAGR) liegt bei konstanten 8,5 % p.a.
- Kontinuität: Seit 5 Jahren gab es keine Kürzung, die Ausschüttung wurde in diesem Zeitraum gesteigert.
- FCF-Payout: Die Payout-Quote bezogen auf den Free Cashflow (FCF) beträgt 90,3 %. Das ist zwar hoch, spiegelt aber das kapitaleffiziente Modell und die wiederkehrenden Erlöse aus dem Service- und Chemiegeschäft (Reinigungstabs) wider.
Die Gründe für die zögerliche Kursentwicklung sind durchaus nachvollziehbar. Die Gastronomiebranche bleibt zyklisch, und im reifen Kernsegment der Kombidämpfer rückt das Thema Marktsättigung in den etablierten Märkten näher. Zukünftiges Wachstum muss daher verstärkt über die iVario-Reihe, Neuentwicklungen wie den iHexagon oder die weitere internationale Expansion realisiert werden.
Für langfristig orientierte Dividendeninvestoren könnte das aktuelle Bewertungsniveau dennoch einen Blick wert sein.
Wie schätzt ihr die Situation momentan ein? Reicht euch der Rücksetzer für einen Einstieg bzw. Nachkauf, oder seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis angesichts der Wachstumsrisiken weiterhin kritisch?