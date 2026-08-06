AKTIE IM FOKUS 2
Gewinnmitnahmen bei Aurubis nach Quartalszahlen
- Aurubis-Aktie fällt nach Quartalszahlen deutlich
- Prognose für operativen Vorsteuergewinn bestätigt
- Analysten loben Entwicklung und sehen wenig Fantasie
(neu: Kurs und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Aurubis dürften am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen kurzfristig orientierte Anleger teils Kasse gemacht haben. Der Kurs sackte kurz nach dem Auftakt bis auf 175,60 Euro ab, fing sich dann aber im Bereich der 21-Tage-Linie. Dieser technische Indikator für den kurzfristigen Trend ist noch aufwärts gerichtet. Am späteren Vormittag waren die Papiere mit einem Minus von gut 4 Prozent auf 183,60 Euro aber weiter unter den größten Verlierern im MDax .
Für 2026 ergibt sich damit aber immer noch ein Kursplus von fast 48 Prozent, wenngleich der Kurs zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an.
Für Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank bestätigen die Quartalszahlen "die operative Widerstandsfähigkeit von Aurubis." Trotz der sehr niedrigen Konzentrat-Schmelzlöhne profitiere der Konzern von seinem breiten Multimetallgeschäft, hohen Edelmetall- und Schwefelsäureerlösen sowie einer stabilen operativen Entwicklung. Allerdings bleibe zusätzliche kurzfristige Ergebnisfantasie über das obere Ende der Prognose hinaus angesichts der bereits hohen Markterwartungen begrenzt.
Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt bereits am oberen Ende.
Branchenexperte Stefan Augustin von Warburg Research lobte die Geschäftsentwicklung in einer ersten Reaktion. Allerdings sei die verlängerte Hochlaufphase im neuen Wert im US-amerikanischen Richemond eine Enttäuschung. Am Ende werde das Produktionsvolumen aber das gleich sein./mis/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 184,6 auf Tradegate (06. August 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +11,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -12,90 %/+15,41 % bedeutet.
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Heute Abend ist die Aurubis-IR mal wieder live für Fragen von Privatanlegern:
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar