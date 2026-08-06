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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Gewinnmitnahmen bei Aurubis nach Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktie fällt nach Quartalszahlen deutlich
    • Prognose für operativen Vorsteuergewinn bestätigt
    • Analysten loben Entwicklung und sehen wenig Fantasie
    AKTIE IM FOKUS 2 - Gewinnmitnahmen bei Aurubis nach Quartalszahlen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    (neu: Kurs und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Aurubis dürften am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen kurzfristig orientierte Anleger teils Kasse gemacht haben. Der Kurs sackte kurz nach dem Auftakt bis auf 175,60 Euro ab, fing sich dann aber im Bereich der 21-Tage-Linie. Dieser technische Indikator für den kurzfristigen Trend ist noch aufwärts gerichtet. Am späteren Vormittag waren die Papiere mit einem Minus von gut 4 Prozent auf 183,60 Euro aber weiter unter den größten Verlierern im MDax .

    Für 2026 ergibt sich damit aber immer noch ein Kursplus von fast 48 Prozent, wenngleich der Kurs zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an.

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    Für Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank bestätigen die Quartalszahlen "die operative Widerstandsfähigkeit von Aurubis." Trotz der sehr niedrigen Konzentrat-Schmelzlöhne profitiere der Konzern von seinem breiten Multimetallgeschäft, hohen Edelmetall- und Schwefelsäureerlösen sowie einer stabilen operativen Entwicklung. Allerdings bleibe zusätzliche kurzfristige Ergebnisfantasie über das obere Ende der Prognose hinaus angesichts der bereits hohen Markterwartungen begrenzt.

    Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt bereits am oberen Ende.

    Branchenexperte Stefan Augustin von Warburg Research lobte die Geschäftsentwicklung in einer ersten Reaktion. Allerdings sei die verlängerte Hochlaufphase im neuen Wert im US-amerikanischen Richemond eine Enttäuschung. Am Ende werde das Produktionsvolumen aber das gleich sein./mis/mne/jha/

    Aurubis

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    +11,43 %
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    ISIN:DE0006766504WKN:676650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,45 % und einem Kurs von 184,6 auf Tradegate (06. August 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +11,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -12,90 %/+15,41 % bedeutet.





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