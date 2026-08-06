ROUNDUP
Deutsche Telekom verdient operativ mehr - mehr Aktienrückkäufe
- Telekom hebt Cashflow-Ausblick leicht an
- Aktienrückkauf steigt auf fünf Milliarden Euro
- Aktie gewinnt 5,5 Prozent und führt den Dax an
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US profitiert. Sie hob nun ihren Ausblick für den Barmittelfluss für das Gesamtjahr leicht an. Zudem weitet der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm deutlich aus. Bei den Anlegern kam das gut an.
Für die Aktie ging es zuletzt um 5,5 Prozent auf 28,94 Euro nach oben. Damit notiert sie an der Spitze im Leitindex Dax . Seit Jahresbeginn haben die Papiere fast fünf Prozent an Wert gewonnen.
Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan verwies darauf, dass die Deutsche Telekom die Erwartungen moderat übertroffen habe, nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der freie Mittelzufluss um drei Prozent darüber.
Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow AL) erwartet Konzern-Chef Tim Höttges für 2026 nun rund 20 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Zuvor hatte die Prognose für diesen Wert bei mehr als 19,8 Milliarden Euro gelegen. Grund ist, dass die US-Tochter ihre Prognose zuvor auch leicht angehoben hatte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda AL) erwartet die Telekom auf Basis konstanter Wechselkurse weiter rund 47,5 Milliarden Euro angepeilt.
Im laufenden Jahr wollen die Bonner zudem wegen des zuletzt schwachen Aktienkurses deutlich mehr eigene Anteile am Markt zurückkaufen als bislang geplant. Das Aktienrückkauf-Programm werde um 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt, teilte die Telekom in einer separaten Mitteilung mit. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Konzern eigene Aktien für rund 1,2 Milliarden Euro zurückgekauft.
Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz des Konzerns um etwas mehr als vier Prozent auf rund 29,9 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Markterwartungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) kletterte um 7,5 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet.
Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro aber rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Gewinnrückgang waren Integrationskosten für einen Zukauf bei der US-Tochter.
Die Deutsche Telekom macht mittlerweile den größten Teil ihrer Umsätze im Ausland, vor allem in den USA. T-Mobile US hatte bereits vor zwei Wochen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei unter dem Strich mehr neue Vertragskunden hinzugewonnen als erwartet. Mit Blick auf das laufende Jahr zeigten sich die Amerikaner denn auch beim freien Barmittelfluss etwas optimistischer als zuvor.
Auf dem deutschen Heimatmarkt stieg der Umsatz der Telekom im Quartal um 3,5 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis verzeichnete sie einen Anstieg um 2,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.
Der Konzern profitierte dabei auch von der Fußball-Weltmeisterschaft. So wurden rund eine Million neue TV-Kunden gewonnen. Im Mobilfunk-Geschäft stieg die Zahl der Vertragskunden um 218.000 und damit mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Nutzer eines Glasfaser-Anschlusses (FTTH) erhöhte sich um 161.000, während die Zahl der Breitbandkunden rückläufig war./err/lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,42 % und einem Kurs von 28,97 auf Tradegate (06. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +5,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,15 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +24,05 %/+37,84 % bedeutet.
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Das ist wohl weniger die Vorfreude auf die Q2 Zahlen als die Erleichterung über eine wohl nicht stattfindende Fusion mit TMUS.
Vielleicht mal ein paar Fakten zu SPCX in chronologischer Reihenfolge:
- „As of March 31, 2026, we had total principal indebtedness outstanding of $29,132 million .“; Cash and cash equivalents $ 15,852
- „As of April 30, 2026, we had$20,000 millionof borrowings outstanding under the SpaceX Bridge Loan“
- „The issuance of all shares closed on June 15, 2026, bringing the gross proceeds from the initial public offering to SpaceX to approximately $85.7 billion.“
- „SPACEX ANNOUNCES PRICING OF $25 BILLION INAUGURAL BOND ISSUANCE (June 23, 2026) „SpaceX intends to use the net proceeds from the Notes Offering to repay the outstanding borrowings under its bridge loan facility in full, to pay related fees and expenses, and any remaining amount for general corporate purposes.“
(Quellen: Prospekt & PR zum Bond)
Bei dem aktuellen Cashburn von Finanzkraft zu sprechen ist schon ziemlich realitätsfern. Bei SPCX geht es aktuell nur darum die nächsten Quartale durchzuhalten.
Und das TMUS einen FCF von über 18mrd$ generiert spielt keine Rolle? Das zeigt wieder eine Menge Ahnungslosigkeit! Von den technischen Problemen/Herausforderungen bei SPCX will ich gar nicht erst anfangen.
Das Damoklesschwert eines DTE-TMUS Mergers ist offensichtlich auch vom Tisch:
Richtig lustig wird's wenn SpaceX bei den C-Band-Auktionen nächstes Jahr in USA alles aufkauft mit seiner Finanzkraft.