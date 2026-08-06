dynaCERT forciert seine Marktexpansion in Vietnam

6. August 2026 / TORONTO, ON / HO CHI MINH CITY / 6. August 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über weitere Fortschritte bei der strategischen Marktexpansion in Vietnam zu berichten. Derzeit werden mehrere Kundenimplementierungen in verschiedenen wichtigen Industriesektoren umgesetzt.

Im Rahmen der kontinuierlichen Umsetzung seiner strategischen Maßnahmen zum Markteinstieg hat das Unternehmen nun auch die Voraussetzungen im Vorfeld der Installation bei einem weiteren Pilotkunden erfüllt, der in der Abfall- und Recyclingbranche in der Region Hanoi eine eigene Flotte von LKWs für den Fernverkehr betreibt. Bis Mitte August sollte die Installation der HydraGEN-Geräte abgeschlossen sein.

Im Anschluss an die bereits angekündigte Vereinbarung des Unternehmens mit einem führenden Öl- und Gasunternehmen in Vietnam wurde die finale Auswahl von Feuerwehrfahrzeugen, Gabelstaplern und Mobilkränen zwischenzeitlich getroffen und auch mit den Pilotinstallationen soll im selben Zeitraum begonnen werden.

Des Weiteren hat dynaCERT in Verbindung mit der vor kurzem erfolgten Installation mehrerer HydraGEN-Geräte in LKWs und Containerumschlagmaschinen bei einem der weltweit größten Logistikunternehmen in dessen Hafenbetrieb in Vietnam eine verbesserte Telematiklösung fertiggestellt, dank der die Plattform HydraLytica motorbezogene Daten empfangen kann. Das System wird detaillierte Betriebsdaten erfassen und die zukünftige Messung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionswerte der gesamten Flotte des Kunden ermöglichen.

Nachdem die Implementierungen nun in der kommunalen Abfallentsorgung, bei der Öl- und Gasförderung, in der Logistik, im Hafenumschlag und beim Material Handling in der Industrie zum Einsatz kommen, entwickelt sich Vietnam rasant zu einem der strategisch wichtigsten internationalen Märkte für dynaCERT. Die Vielfalt der in Evaluierung befindlichen Anwendungen zeugt von der Anpassungsfähigkeit der HydraGEN-Technologie quer über ein breites Spektrum von dieselbetriebenen Schwerlastmaschinen und trägt gleichzeitig dazu bei, die Bekanntheit der Technologie des Unternehmens in der gesamten Region zu steigern.