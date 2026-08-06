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    Estland treibt Europas Übergang zu digitalen NOTAM-Diensten mit FREQUENTIS voran

    Estland treibt Europas Übergang zu digitalen NOTAM-Diensten mit FREQUENTIS voran
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/06.08.2026) -
    * Die estnische Flugsicherung (Estonian Air Navigation Services = EANS) hat den operativen Betrieb von Digital NOTAM (Notice to Airmen) mit der Frequentis CADAS-Produktsuite aufgenommen
    * Eine der ersten operativen Implementierungen von Digital NOTAM in Europa
    * Der Meilenstein unterstützt den Übergang zu einem vollständig digitalen und interoperablen Aeronautical Information Management (AIM)

    Frequentis und EANS haben Digital NOTAM erfolgreich mit der Frequentis CADAS-Produktsuite in den operativen Betrieb überführt. Damit gehört EANS zu den ersten Flugsicherungsorganisationen in Europa, die Digital NOTAM produktiv einsetzen.

    Dieser Meilenstein unterstreicht die zunehmende Dynamik der Digitalisierung im Aeronautical Information Management (AIM) in Europa und den Wandel von der klassischen textbasierten Informationsverarbeitung hin zu einer vollständig digitalen und integrierten aeronautischen Datenumgebung. Durch die Bereitstellung strukturierter, maschinenlesbarer Luftfahrtdaten verbessern Digital NOTAM-Dienste die Flugsicherheit, steigern die betriebliche Effizienz und ermöglichen einen nahtlosen Informationsaustausch innerhalb des Luftverkehrsökosystems.

    "Die Inbetriebnahme der Digital NOTAM-Dienste ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg der digitalen Transformation", sagt Tatjana Armulik, Leiterin der Abteilung Aeronautical Information Management bei EANS. "Gemeinsam mit Frequentis haben wir eine moderne digitale AIM-Lösung geschaffen, die es uns ermöglicht, aeronautische Informationen schneller, präziser und konsistenter bereitzustellen und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Konzepte des Air Traffic Managements (ATM) zu schaffen."

    Die Implementierung bietet EANS eine gemeinsame, auf AIXM basierende digitale Datenbasis für die effiziente Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Digital NOTAM-Informationen. Gleichzeitig schafft sie die Voraussetzungen für zukünftige Konzepte wie den SWIM-basierten Informationsaustausch und Trajectory-Based Operations (TBO).

    "Dass EANS als eine der ersten Flugsicherungsorganisationen in Europa Digital NOTAM erfolgreich in den operativen Betrieb überführt hat, ist ein bedeutender Meilenstein für die digitale Transformation der Luftfahrt", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft. "Wir sind stolz darauf, EANS dabei zu unterstützen, eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Aeronautical Information Managements in Europa einzunehmen und den Aufbau interoperabler Informationsdienste voranzutreiben, die die Zukunft des Air Traffic Managements prägen werden."

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