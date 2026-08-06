Knaus Tabbert: Halbjahresfinanzbericht 2026 im Fokus
Trotz Gegenwind im Caravan-Markt steigert Knaus Tabbert im ersten Halbjahr 2026 seine Ertragskraft deutlich – mit straffer Kostenkontrolle und wachsender Gesamtleistung.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Knaus Tabbert verbesserte im ersten Halbjahr 2026 die Profitabilität trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds; Kostensenkungen und eine höhere Gesamtleistung wirkten positiv.
- Der Umsatz sank um 11,9 % auf 503,9 Mio. Euro, der Absatz ging um 8,0 % auf 10.551 Fahrzeuge zurück. Camper Vans legten dabei beim Absatz um 7,1 % zu.
- Die Gesamtleistung stieg trotz Umsatzrückgangs um 2,5 % auf 519,4 Mio. Euro, vor allem aufgrund eines Bestandsaufbaus statt des Bestandsabbaus im Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 36,0 Mio. Euro, die Marge stieg von 4,0 % auf 7,1 %. Das bereinigte EBIT erreichte 22,5 Mio. Euro nach 4,4 Mio. Euro im Vorjahr.
- Knaus Tabbert erzielte einen Halbjahresüberschuss von 11,5 Mio. Euro nach einem Fehlbetrag von 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; der operative Cashflow belief sich auf 27,4 Mio. Euro.
- Für 2026 bestätigt das Unternehmen einen erwarteten Umsatz von rund 950 Mio. Euro und konkretisiert die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge auf 5,0 bis 6,0 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Knaus Tabbert ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Knaus Tabbert lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,080EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im
Plus.
+0,33 %
-0,50 %
-5,50 %
+3,80 %
-10,83 %
-79,10 %
-81,36 %
-82,10 %
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