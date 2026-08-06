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    Cathie Woods neue Wetten

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    SpaceX und Nvidia gekauft – diese Aktien fliegen raus

    Cathie Wood schichtet ihr Depot kräftig um. ARK kauft SpaceX, Nvidia und Circle – und trennt sich im großen Stil von Roblox, Palantir und Shopify.

    Für Sie zusammengefasst
    • ARK kauft SpaceX- und Nvidia-Aktien kräftig
    • Roblox, Palantir und Shopify werden verkauft
    • Zusätzlich investiert ARK in Circle und Biotech
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Cathie Woods neue Wetten - SpaceX und Nvidia gekauft – diese Aktien fliegen raus
    Foto: ARK Invest

    Die börsengehandelten Fonds von Cathie Wood haben am 5. August 2026 mehrere größere Umschichtungen vorgenommen. Besonders stark griff die Investmentgesellschaft bei Space Exploration Technologies (SpaceX) zu.

    Über mehrere Fonds hinweg kaufte ARK insgesamt 181.830 Aktien des Raumfahrtunternehmens. Das Paket hatte einen Wert von 19,69 Millionen US-Dollar. Damit setzte ARK seine jüngste Kaufserie im Luft- und Raumfahrtsektor fort.

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    Auch bei Nvidia stockte die Investmentgesellschaft ihre Position auf. ARK erwarb 80.415 Aktien des Chipherstellers im Gesamtwert von 17,62 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig trennte sich das Unternehmen von größeren Aktienpaketen. ARK verkaufte 467.486 Roblox-Aktien im Wert von 17,30 Millionen US-Dollar. Damit setzte die Gesellschaft den Abbau ihrer Beteiligung an dem Spieleentwickler fort.

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    Auch bei Palantir Technologies reduzierte ARK die Position. Die Fonds verkauften 70.259 Aktien im Wert von rund 11,43 Millionen US-Dollar. Bei Shopify gab ARK ebenfalls weitere Anteile ab. Insgesamt wurden 89.033 Aktien im Wert von knapp 10,98 Millionen US-Dollar verkauft. Damit verringerte die Investmentgesellschaft ihre Beteiligung an dem E-Commerce-Konzern erneut.

    Zu den weiteren Käufen gehörten Aktien von Circle Internet im Wert von 17,29 Millionen US-Dollar. Zudem investierte ARK 4,04 Millionen US-Dollar in GeneDx Holdings und 2,66 Millionen US-Dollar in Twist Bioscience.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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