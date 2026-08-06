SpaceX und Nvidia gekauft – diese Aktien fliegen raus

Über mehrere Fonds hinweg kaufte ARK insgesamt 181.830 Aktien des Raumfahrtunternehmens. Das Paket hatte einen Wert von 19,69 Millionen US-Dollar. Damit setzte ARK seine jüngste Kaufserie im Luft- und Raumfahrtsektor fort.

Die börsengehandelten Fonds von Cathie Wood haben am 5. August 2026 mehrere größere Umschichtungen vorgenommen. Besonders stark griff die Investmentgesellschaft bei Space Exploration Technologies (SpaceX) zu.

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Auch bei Nvidia stockte die Investmentgesellschaft ihre Position auf. ARK erwarb 80.415 Aktien des Chipherstellers im Gesamtwert von 17,62 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig trennte sich das Unternehmen von größeren Aktienpaketen. ARK verkaufte 467.486 Roblox-Aktien im Wert von 17,30 Millionen US-Dollar. Damit setzte die Gesellschaft den Abbau ihrer Beteiligung an dem Spieleentwickler fort.

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Auch bei Palantir Technologies reduzierte ARK die Position. Die Fonds verkauften 70.259 Aktien im Wert von rund 11,43 Millionen US-Dollar. Bei Shopify gab ARK ebenfalls weitere Anteile ab. Insgesamt wurden 89.033 Aktien im Wert von knapp 10,98 Millionen US-Dollar verkauft. Damit verringerte die Investmentgesellschaft ihre Beteiligung an dem E-Commerce-Konzern erneut.

Zu den weiteren Käufen gehörten Aktien von Circle Internet im Wert von 17,29 Millionen US-Dollar. Zudem investierte ARK 4,04 Millionen US-Dollar in GeneDx Holdings und 2,66 Millionen US-Dollar in Twist Bioscience.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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