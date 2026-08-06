ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Telekom nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf Overweight
- Kursziel bleibt nach Quartalszahlen bei 38 Euro
- Gewinn und Free Cashflow übertreffen Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,60 % und einem Kurs von 29,02 auf Tradegate (06. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +8,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,40 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,81 %/+38,07 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Musk stellt keine strategische Gefahr für die Telekom dar. Aber: Er ist auch nicht irrelevant. Die Wahrheit liegt zwischen „harmlos“ und „Bedrohung“ – und klar auf der harmlosen Seite.
1. Mobilfunkmarkt (urban/suburban): Musk ist keine Gefahr
Hier ist die Lage eindeutig:
- Starlink kann keine urbanen Mobilfunknetze ersetzen.
- Latenz, Spektrumeffizienz, Kapazität – alles Welten unter 5G/6G.
- TMUS, Verizon, AT&T haben massive Spektrum‑Reserven, Starlink nicht.
- Die „Direct‑to‑Cell“-Demos sind Marketing, kein Ersatz für echte Mobilfunknetze.
Fazit: Im Kerngeschäft der Telekom (Mobilfunk, FWA, Glasfaser) ist Musk keine Bedrohung.
2. Nischenmärkte: Musk ist relevant, aber ungefährlich für DTE
Starlink ist stark in:
- Rural Broadband
- Maritime
- Aviation
- Remote IoT
- Katastrophenkommunikation
Das sind Nischen, die die Telekom nicht als Kernumsatztreiber braucht.
Fazit: Relevanz: ja. Gefahr: nein.
Heute ist ein Teil der Katze aus dem Sack. ARP wird positiv aufgenommen. Der Cashberg wird in den nächsten Quartalen massiv anwachsen, sprich das ARP wird noch mehr ausgeweitet, bis die Masse erkennt, wie günstig DTE ist und der Kurs Richtung 45-50€ dreht. TMUS wird auch in den nächsten Quartalen viel Geld nach Bonn schleusen, trotz ARP- denn das Gespenst Spacex bzw. Starlink ist ja nach der Muskshow entzaubert. Musk kann den Mobilfunkmarkt gar nicht aufmischen, denn er braucht für seine Chips das gesamte Geld. Wer noch von dem großen IPO bei Spacex von 90 Mrd. träumt, sollte mal genau hinschauen, Spacex hat nur 10 Mrd. davon erhalten, der Rest ging an die Altaktionäre, sprich da ist das Kleingedruckte genau zu lesen. Wer noch den Deal von Spacex und Echostar und den Frequenzen anführt, der sollte nicht vergessen, dass Echostar dafür Spacexaktien bekam, die mittlerweile weit unter dem Ausgabepreis liegen - klar Echostar bekommt sicherlich noch mehr Spacex-aktien überschrieben, da die Aktie abschmiert. Aber Echostar kann diese Aktien leider nicht verkaufen, somit ist es nur eine Frage der Zeit, wann Echostar insolvent wird. Wenn Musk diese Frequenzen dann doch nicht sinnvoll nutzen kann, kommt wahrscheinlich TMUS zum Zuge und übernimmt diese, mit einem gewaltigem Abschlag, weil sie Cash haben - Brauchen tut TMUS diese Frequenzen nicht, denn ihr Netz ist ja erst zu 40-50% ausgelastet, anders als bei Verizone und AT&T, aber die haben kaum Cash, besonders weil sie für die nächsten großen Frequenzauktionen 2027 massiv Cash brauchen!
Das ist wohl weniger die Vorfreude auf die Q2 Zahlen als die Erleichterung über eine wohl nicht stattfindende Fusion mit TMUS.