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    The Payments Group Holding – Beteiligungen AuctionTech und Cognicare AI konkretisieren erstmals ihre Finanzziele

    The Payments Group Holding – Beteiligungen AuctionTech und Cognicare AI konkretisieren erstmals ihre Finanzziele
    Foto: adobe.stock.com

    Frankfurt am Main (IRW-Press/06.08.2026) -
    * AuctionTech leitet bis 2030 Umsatzerwartungen von mehreren Millionen Euro ab
    * Cognicare AI will bis Ende 2029 eine Umsatz-Run Rate von 5 Mio. erreichen

    Frankfurt am Main, 6. August 2026 – Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, stellt erstmals konkretere Finanzziele ihrer Beteiligungen AuctionTech und Cognicare AI vor.

    AuctionTech erwartet bis 2030 Umsätze von mehreren Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von knapp 50 % (auctiontech.com). Grundlage hierfür ist eine aussichtsreiche Wachstumsinitiative im globalen Segment für High-End-Luxusimmobilien, deren Umsetzung nach weiteren Fortschritten in den vergangenen Wochen zeitnah bevorsteht. Mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt ist AuctionTech europäischer Marktführer (propnow.com). Die PGH hält über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft German Startups Group VC eine Beteiligung von 36 %.

    Cognicare AI strebt an, im Jahr 2027 eine Umsatz-Run Rate von mehr als 1 Mio. Euro zu erreichen. Bis Ende 2029 sollen die KI-basierten Anwendungen des Unternehmens in 10 % der Pflegeeinrichtungen in Deutschland eingesetzt und eine Umsatz-Run Rate von 5 Mio. Euro erreichen (cognicare.ai). Dabei rechnet Cognicare AI mit einer EBITDA-Marge von rund 50 %. Die Finanzziele basieren auf den Ergebnissen der in den vergangenen Monaten erfolgreich umgesetzten strukturierten Kundengewinnung. Cognicare AI bietet bereits erprobte und stark nachgefragte Anwendungen für die wachsende Zahl von Seniorenpflegeeinrichtungen an und ist eine Ausgründung aus dem Company Builder Softmax AI (softmax-ai.com). Über ihre 32-prozentige Beteiligung an Softmax AI hält die PGH mittelbar 23 % an Cognicare AI.

    Nach Einschätzung der PGH-Geschäftsführung könnte der Wert jeder der beiden Beteiligungen für sich genommen perspektivisch die derzeitige Marktkapitalisierung der PGH von weniger als 3 Mio. Euro deutlich übersteigen. Darüber hinaus verfügt die PGH über weitere aussichtsreiche Beteiligungen und Projekte sowie über sonstige Vermögensgegenstände, insbesondere Finanzforderungen.

    Über The Payments Group Holding

    Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die PGH wird ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 vorschlagen, die Gesellschaft in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA umzufirmieren.

    In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die PGH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaS‑basierten White‑Label‑Lösung PropNow für digitale Bieter‑ und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

    Die PGH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der PGH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für Senioren‑Pflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dezidierte Kundengruppen.

    Daneben beschäftigt sich die PGH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT Capital‑Gruppe in Höhe von 5,9 Mio. Euro.

    Weitere Informationen: www.tpgholding.com ( http://tpgholding.com/).

    Investor Relations Kontakt

    Rosenberg Strategic Communications

    Dirkt Schmitt

    d.schmitt@rosenbergsc.com

    (Ende)

    Aussender: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
    Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 69 348690520
    E-Mail: ir@tpgholding.com
    Website: www.tpgholding.com

    ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX



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    Die The Payments Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,35 % und einem Kurs von 0,185EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.




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