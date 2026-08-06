Mehr Miete, mehr Dividende? Monatszahler Realty Income macht Lust auf mehr!

Die KI-Branche wird angesichts der Ausgabenexzesse von Unternehmen wie Alphabet und Microsoft und zirkulären Finanzierungsmodellen wie denen von Nvidia mit immer mehr Skepsis betrachtet. Die Gefahr weiterer Zinserhöhungen veranlasst vor allem institutionelle Investoren außerdem immer mehr dazu, in Cashflow- und ausschüttungsstarke Unternehmen zu investieren.

Im vergangenen Jahr hatten Value- und Dividendenwerte bei Anlegerinnen und Anlegern kaum eine Chance und auch in diesem Jahr taten sich defensive Anlagen lange schwer – zu dominant waren Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte. Doch inzwischen hat ein bemerkenswerter Gesinnungswandel und eine beträchtliche Rotation von Kapital stattgefunden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das beste Beispiel hierfür ist die Tatsache, dass der beliebte US Dividenden Equity ETF von Charles Schwab den Nasdaq 100 auf 12-Monats-Basis inzwischen outperformen kann.

Auch die Immobilienbranche profitiert vom Absicherungsbedürfnis

Auch US-Immobilienwerte war in den vergangenen Monaten zunehmend gefragt. Inklusive Dividende erwirtschaftete der Real Estate Select Sector ETF von State Street seit dem Jahresauftakt eine Gesamtrendite von 13,8 Prozent, was eine knappe Outperformance gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 bedeutet, der es auf +13,6 Prozent bringt.

Mit einer Gewichtung von 4,6 Prozent ist der Monatszahler Realty Income eine der größten Positionen des ETFs. Mit einem Plus von 14,6 Prozent trug der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Immobilieninvestitionsfonds (REIT) überdurchschnittlich zum Erfolg der Branche bei. Der Blick auf die am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen zeigt warum.

Monatszahler Realty Income kann sich weiter steigern

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse von Realty Income um 9,9 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 110 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Das Unternehmen investierte einerseits zwar kräftig in neue Immobilien, konnte einige aber auch erfolgreich veräußern, was neben dem Umsatz- auch dem Gewinnergebnis zugutegekommen ist, welches von 196,9 auf 344,0 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Die Mieteinkünfte (FFO) beliefen sich auf berichteter Basis auf 996,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,07 US-Dollar je Anteil. Damit wurden die Erwartungen um 2 Cent verfehlt. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) legte Realty Income 1,09 US-Dollar pro Aktie vor, das wiederum entsprach den Prognosen der Analystinnen und Analysten genau.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die AFFO von 947,5 Millionen US-Dollar um 7,9 Prozent auf 1,022 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg war einer Kombination aus steigenden Mieten und einer geringen Leerstandsquote zu verdanken.

AFFO-Prognose angehoben, hohe Investitionen geplant

Angesichts der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung hat das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben beziehungsweise präzisiert. Statt wie bisher 4,41 bis 4,44 US-Dollar pro Aktie, erwartet Realty Income jetzt einen AFFO von 4,44 bis 4,45 US-Dollar. Außerdem sollen bis zu 500 Millionen US-Dollar mehr für Investitionen in die Hand genommen werden.

Insgesamt könnten so Immobilien mit einem Wert von 10,0 Milliarden US-Dollar erworben werden, wovon 5,3 Milliarden US-Dollar bereits in der ersten Jahreshälfte aufgewendet wurden. Das zeigt, dass der Konzern mit einem anhaltend stabilen Geschäfts- und Branchenumfeld rechnet.

Anfängliche Kursgewinne wurden verkauft

Sowohl in der Nach- als auch in der Vorbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger erfreut über das starke Abschneiden sowie die angehobene AFFO-Prognose. Nach dem Start in den regulären Handel rutschte das Papier aber erst einmal ins Minus, ehe es weitgehend regungslos verharrte – die anhaltenden Diskussionen um mögliche weitere Zinserhöhungen belasten die Branche.

Insgesamt befindet sich die Realty-Income-Aktie in einer guten Verfassung, allerdings müssen die Käuferinnen und Käufer jetzt Acht geben, dass die 50-Tage-Linie nicht unterschritten wird. Sollte dieser Fall doch eintreten, dürfte der Bereich zwischen 60 und 62 US-Dollar getestet werden, wo auch die 200-Tage-Linie als langfristige Unterstützung verläuft.

Fazit: Faires Preisniveau und eine Dividende, die bald steigen dürfte

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung wird der Monatszahler mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 14,4 gehandelt. Das entspricht sowohl dem Branchendurchschnitt als auch der historischen Norm der Aktie. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,2 Prozent, könnte aber schon bald zulegen, denn höhere FFO bedeuten für Realty Income auch mehr Spielraum, was die Ausschüttungen betrifft.

Die letzte Anhebung hatte der Verwaltungsrat im Mai beschlossen, dabei handelte es sich aber nur um eine "Token"-Erhöhung um den winzigen Betrag von 0,0005 US-Dollar pro Aktie. Die letzte größere Anhebung ist bereits eineinhalb Jahre her. Das erhöht den Druck auf Realty Income, die gegenwärtig gute Ertragslage jetzt auch den Anlegerinnen und Anleger zugutekommen zu lassen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Realty Income Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 54,25EUR auf Tradegate (06. August 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar