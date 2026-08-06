AKTIEN IM FOKUS 2
Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung
- Renk erfüllt Erwartungen und meldet Rekordaufträge
- Hensoldt legt trotz gestrichener Kaufempfehlung zu
- Rheinmetall senkt Umsatzausblick, Experten uneins
(neu: Kursentwicklung, Text angepasst und teils neu gefasst, Analystenstimmen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im deutschen Rüstungssektor haben am Donnerstag die im MDax notierten Anteile von Renk und Hensoldt deutlich zugelegt. Die Rheinmetall -Papiere im Dax verhielten sich zögerlich.
Der Panzergetriebehersteller Renk hatte mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die Erwartungen erfüllt und verzeichnet einen Rekordauftragseingang. Zuletzt gewannen die Papiere 5,8 Prozent und könnten den Abwärtstrend seit Januar überwinden.
Die Titel des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt zogen um 2,9 Prozent an und trotzten einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies. Sie kommen nun aber in den Bereich des Kurswiderstands um die 90 Euro.
Der Rheinmetall-Aktienkurs tat sich schwer mit der Richtungssuche und schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt stand der Kurs knapp im Plus. Rheinmetall hatte nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Die Titel hatten jüngst ihren Abwärtstrend seit Januar geknackt und sich von Kursen etwas über 900 Euro bis auf 1.200 Euro deutlich erholt.
Die neuen Ziele seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb UBS-Analyst Sven Weier zu Rheinmetall. Sie seien aber wohl nur Ausdruck einer konservativeren Planung. Wenn er die entscheidenden Faktoren addiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher, ergänzte Weier.
JPMorgan-Experte David Perry rechnet dagegen mit moderat sinkenden Umsatzschätzungen für 2026. Er hob außerdem das neue Auftragsziel hervor: Beim Auftragsbestand erwarte der Rüstungskonzern im laufenden Jahr mittlerweile nur noch einen Wert über 100 Milliarden Euro, nachdem zuvor rund 135 Milliarden Euro angepeilt waren. In diesem Auftragsbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge enthalten./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.216 auf Tradegate (06. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,64 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,28 %/+100,42 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Auch wenn zurzeit über RHM die Sonne scheint, bis zur 200-Tage-Linie ist noch viel Fleißarbeit erforderlich.
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=191392
So ermutigend die Entwicklung ist, die wirklich entscheidenden Weichen stehen noch aus. Knapp über dem aktuellen Kursniveau warten die Hürden bei 1.234/1.241 Euro und 1.304/1.310 Euro sowie oberhalb von 1.322 Euro, und dieser Bereich jenseits von 1.300 Euro ist derzeit noch nicht in Reichweite. Erst darüber käme die 200-Tage-Linie bei 1.355,0 Euro in den Blick, deren Rückeroberung den seit Oktober laufenden Abwärtstrend beenden würde. Bis zu diesem übergeordneten Signal ist es also noch ein gutes Stück, und ohne den Bruch dieser Marken bleibt die Rheinmetall Aktie trotz aller Fortschritte eine Erholung innerhalb des größeren Abwärtstrends.
Nach unten hat sich die Ausgangslage dagegen spürbar gefestigt. Die eroberte 50-Tage-Linie bei 1.122,8 Euro und die 1.100er-Marke dienen nun als erste Haltelinie, darunter fängt die 20-Tage-Linie bei 1.047,1 Euro ab. Erst ein Rückfall unter dieses Bündel würde das frische Bild wieder eintrüben. Das Baissetief zwischen 936/942 Euro und 900,2 Euro, das zugleich das 52-Wochen-Tief markiert, ist mit dem jüngsten Schub in komfortable Ferne gerückt. Für die Anleger des Düsseldorfer Konzerns lautet die Lage damit: Der Boden trägt, das Momentum stimmt, und der Kapitalfluss dreht in die richtige Richtung. Ob daraus eine echte Trendwende wird, entscheidet sich aber erst an den Widerständen oberhalb von 1.300 Euro und letztlich an der 200-Tage-Linie.
Die Luft wird dünn für unsere lieben Shortys
D. E. Shaw und Capital Fund Management reduzieren ihre Shortpositionen auf RHM