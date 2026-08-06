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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk erfüllt Erwartungen und meldet Rekordaufträge
    • Hensoldt legt trotz gestrichener Kaufempfehlung zu
    • Rheinmetall senkt Umsatzausblick, Experten uneins
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung, Text angepasst und teils neu gefasst, Analystenstimmen)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im deutschen Rüstungssektor haben am Donnerstag die im MDax notierten Anteile von Renk und Hensoldt deutlich zugelegt. Die Rheinmetall -Papiere im Dax verhielten sich zögerlich.

    Der Panzergetriebehersteller Renk hatte mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die Erwartungen erfüllt und verzeichnet einen Rekordauftragseingang. Zuletzt gewannen die Papiere 5,8 Prozent und könnten den Abwärtstrend seit Januar überwinden.

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    Die Titel des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt zogen um 2,9 Prozent an und trotzten einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies. Sie kommen nun aber in den Bereich des Kurswiderstands um die 90 Euro.

    Der Rheinmetall-Aktienkurs tat sich schwer mit der Richtungssuche und schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt stand der Kurs knapp im Plus. Rheinmetall hatte nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Die Titel hatten jüngst ihren Abwärtstrend seit Januar geknackt und sich von Kursen etwas über 900 Euro bis auf 1.200 Euro deutlich erholt.

    Die neuen Ziele seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb UBS-Analyst Sven Weier zu Rheinmetall. Sie seien aber wohl nur Ausdruck einer konservativeren Planung. Wenn er die entscheidenden Faktoren addiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher, ergänzte Weier.

    JPMorgan-Experte David Perry rechnet dagegen mit moderat sinkenden Umsatzschätzungen für 2026. Er hob außerdem das neue Auftragsziel hervor: Beim Auftragsbestand erwarte der Rüstungskonzern im laufenden Jahr mittlerweile nur noch einen Wert über 100 Milliarden Euro, nachdem zuvor rund 135 Milliarden Euro angepeilt waren. In diesem Auftragsbestand sind verbindliche Aufträge und Rahmenverträge enthalten./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.216 auf Tradegate (06. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,64 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,28 %/+100,42 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristig schwankende Kursentwicklung und die Frage, ob die Bewertung ausreichend Wachstum vorwegnimmt. Befürworter verweisen auf bestätigte Zahlen, hohen Auftragsbestand, starke Nachfrage sowie langfristige Chancen durch Munition, Raketen und Boxer-Aufträge. Skeptiker sehen Risiken durch mögliche Kürzungen deutscher Munitionsausgaben, Abhängigkeit von Großprogrammen, Ausführungsverzögerungen und die noch unsichere Marinesparte. Insgesamt bleibt die Fundamentallage stark, der Bewertungspuffer jedoch begrenzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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