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    Fast 16.000 Ausländer kämpfen auf ukrainischer Seite

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 16.000 Ausländer aus 72 Staaten helfen
    • Fast 40 Prozent stammen aus Lateinamerika
    • Bis zu 50 Prozent Ausländer in Sturmtruppen geplant
    Fast 16.000 Ausländer kämpfen auf ukrainischer Seite
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - In ihrem Verteidigungskampf gegen Russlands Angriffskrieg wird die Ukraine nach Behördenangaben von knapp 16.000 Ausländern aus 72 Staaten unterstützt. "Fast 40 Prozent davon sind aus den Ländern Lateinamerikas", sagte die für Soldatenrechte zuständige Militärbeauftragte Olha Reschetylowa einer Meldung von Interfax-Ukraine zufolge.

    In der ukrainischen Armee sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj rund 880.000 Soldaten. Im Juni kündigte der kürzlich entlassene Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow eine Reform an, wonach der Anteil an ausländischen Söldnern in Sturmtruppen und Infanterie auf bis zu 50 Prozent steigen soll. Dafür will Kiew mit einem durchschnittlichen Sold von umgerechnet rund 5.800 Euro weltweit neue Kämpfer rekrutieren.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion. Gleich nach Kriegsbeginn gründete Kiew eine sogenannte Internationale Legion und warb Ausländer für den Krieg an. Auch auf russischer Seite kämpfen ausländische Söldner./ast/DP/zb






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