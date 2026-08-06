DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 59,61EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Johannes Schaller

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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