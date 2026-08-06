BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Medienkonzern die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Unterhaltungsgeschäft sei von der von anderen Anbietern ausgestrahlten Fußball-Weltmeisterschaft beeinträchtigt worden./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 3,798EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte