JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers sei negativ und habe somit die Erwartungen verfehlt, schrieb Graham Hunt in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Gründe seien das eingesetzte Betriebskapital und einmalige steuerliche Faktoren. Hier stellten sich nun Fragen hinsichtlich der Ausschüttungen an die Aktionäre./rob/bek/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:21 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:21 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 65,90EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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