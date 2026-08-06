Eurozone
Umsätze im Einzelhandel unerwartet gefallen
Für Sie zusammengefasst
- Einzelhandelsumsätze der Eurozone sinken im Juni
- Erlöse fallen im Juni unerwartet um 0,3 Prozent
- Umsätze steigen binnen Jahresfrist um 0,7 Prozent
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im Juni unerwartet gefallen. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.
Im Mai waren die Umsätze noch um revidierte 0,4 Prozent gestiegen. Zunächst war lediglich ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt worden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Juni um 0,7 Prozent. Hier war ein Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet worden./jsl/zb
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