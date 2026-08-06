WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Der Kupferproduzent habe die Erwartungen im zweiten Quartal klar übertroffen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aussichten seien bestätigt worden. Enttäuschend sei indes der verlängerte Hochlauf im neuen Werk in den USA./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 183,7EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 212
Kursziel alt: 212
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 212
Kursziel alt: 212
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