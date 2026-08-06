WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 212 Euro belassen. Der Kupferproduzent habe die Erwartungen im zweiten Quartal klar übertroffen, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aussichten seien bestätigt worden. Enttäuschend sei indes der verlängerte Hochlauf im neuen Werk in den USA./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 183,7EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 212

Kursziel alt: 212

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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