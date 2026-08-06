🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Branchenverband zufrieden mit Technik für Drohnenabwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • BDL begrüßt Drohnenabwehr durch die Bundespolizei
    • Neue Drohnenabwehrtechnik wird an Flughäfen beschafft
    • Politische Entscheidungen zur Abwehr fielen sehr schnell
    Branchenverband zufrieden mit Technik für Drohnenabwehr
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung am Flughafen Leipzig/Halle zeigt sich der Luftverkehrsverband BDL zufrieden mit den Fortschritten bei der Drohnenabwehr. Es sei richtig, die Detektion und die Abwehr einheitlich in die Hand der Bundespolizei gegeben zu haben, erklärte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

    Inzwischen sei auch damit begonnen worden, entsprechende Technik auszuschreiben und anzuschaffen. Unter den acht zur kritischen Infrastruktur zählenden Flughäfen in Deutschland profitierten bereits mehrere Standorte von der neuen Technik, darunter der größte Flughafen in Frankfurt. Einzelheiten zu den Einrichtungen wollte Lang aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Mehrere Anbieter seien zum Zug gekommen und die Systeme seien modular aufgebaut.

    Schnelle Entscheidungen

    "Absolute Sicherheit gibt es nicht", schränkte Lang ein. Im internationalen Vergleich stehe man aber sehr gut da. Die politischen Entscheidungen zur Drohnenabwehr seien geradezu "in Lichtgeschwindigkeit" getroffen worden.

    Zu den Flughäfen der kritischen Infrastruktur zählen Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Köln-Bonn, Leipzig-Halle, München und Stuttgart./ceb/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Branchenverband zufrieden mit Technik für Drohnenabwehr Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung am Flughafen Leipzig/Halle zeigt sich der Luftverkehrsverband BDL zufrieden mit den Fortschritten bei der Drohnenabwehr. Es sei richtig, die Detektion und die Abwehr einheitlich in die Hand der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     