BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 59,74EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 102
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 102
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