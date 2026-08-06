BERNSTEIN RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Der im Vergleich zum Vorquartal um 5 auf 30 Milliarden Euro gestiegene Auftragsbestand spiegele die Investitionen der Kunden in Künstliche Intelligenz wider, schrieb David Dai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die Prognosen des Chip-Herstellers für die Preise seien stark./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:57 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 59,74EUR auf Tradegate (06. August 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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