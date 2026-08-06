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    Die Hitze macht Pause

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    Zeit zum Durchatmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tief Justine bringt vorübergehend kühlere Luft
    • Freitag steigen die Werte auf bis zu 30 Grad
    • Hoch Quiriakus bringt am Sonntag über 30 Grad
    Die Hitze macht Pause - Zeit zum Durchatmen
    Foto: Siarhei - 356130783

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Die Hitze macht Pause - kurz Zeit zum Durchatmen. Schon am Wochenende wird es wieder wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

    Zu verdanken haben wir die Abkühlung einem Tief namens "Justine", das von Nordwesten her Deutschland überquert, erklärt DWD-Meteorologe Martin Jonas. Da die Luft weiter feucht ist, fühlen sich die niedrigeren Temperaturen im Süden aktuell noch deutlich höher an. Im Norden weht hingegen ein kühler Wind.

    Am Freitag liegen die Höchstwerte im Norden zwischen 19 und 23 Grad, sonst zwischen 23 und 30 Grad. In der Nacht zum Samstag sinken die Tiefstwerte auf 14 bis 7 Grad. Da die Luft trockener wird, sinken die gefühlten Temperaturen, auch wenn sich die realen Werte nicht ändern. Im Süden gibt es mehr Sonne, im Norden weniger. Regen ist nicht in Sicht.

    Schon am Wochenende zeigen die Modelle des DWD wieder steigende Temperaturen. Denn die nach Russland wandernde "Justine" macht Platz für Hoch "Quiriakus". Das bringt erneut viel Sonne und treibt die Temperaturen am Sonntag deutschlandweit wieder auf über 30 Grad. Nur an den Küsten bleibt es etwas kühler./sat/DP/mis







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