OFFENBACH (dpa-AFX) - Die Hitze macht Pause - kurz Zeit zum Durchatmen. Schon am Wochenende wird es wieder wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Zu verdanken haben wir die Abkühlung einem Tief namens "Justine", das von Nordwesten her Deutschland überquert, erklärt DWD-Meteorologe Martin Jonas. Da die Luft weiter feucht ist, fühlen sich die niedrigeren Temperaturen im Süden aktuell noch deutlich höher an. Im Norden weht hingegen ein kühler Wind.