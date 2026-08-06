ConocoPhillips schlägt die Erwartungen – dieser Haken bleibt

Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 3,24 US-Dollar und übertraf damit die von Analysten erwarteten 2,90 US-Dollar (laut FactSet). Die Produktion im zweiten Quartal betrug 2,25 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, ein Rückgang um 143.000 Barrel gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um abgeschlossene Akquisitionen und Veräußerungen sank die Produktion um 98.000 Barrel beziehungsweise 4 Prozent.

ConocoPhillips verzeichnete im zweiten Quartal einen höheren Gewinn, der auf einen Anstieg der durchschnittlichen Öl- und Gaspreise um 36 Prozent zurückzuführen ist. Der Öl- und Erdgaskonzern meldete am Donnerstag einen Gewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,23 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 2,0 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,56 US-Dollar je Aktie im Vorjahr.

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Analysten hatten laut FactSet mit einer Produktion von 2,21 Millionen Barrel gerechnet. Die höheren Gewinne seien vor allem auf gestiegene Preise zurückzuführen, erklärte ConocoPhillips. Der durchschnittlich erzielte Preis lag bei 62,33 US-Dollar pro Barrel Öläquivalent, ein Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. ConocoPhillips bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen rechnet im dritten Quartal mit einer Produktion von 2,29 bis 2,32 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, während Analysten 2,31 Millionen Barrel prognostizieren.

Die gesamten Erlöse und sonstigen Erträge erhöhten sich von 14,74 auf 19,52 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn stieg von 1,79 auf 3,95 Milliarden US-Dollar. Neben den höheren Rohstoffpreisen wirkten laut Reuters auch Kostensenkungen positiv.

ConocoPhillips erwirtschaftete im Quartal einen operativen Mittelzufluss von 7,4 Milliarden US-Dollar. Ohne Veränderungen des Betriebskapitals lag der sogenannte Cash from Operations bei 7,2 Milliarden US-Dollar. Nach Investitionen von drei Milliarden US-Dollar verblieb ein freier Cashflow von rund 4,2 Milliarden US-Dollar. Der Konzern schüttete im zweiten Quartal insgesamt drei Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre aus. Davon entfielen zwei Milliarden US-Dollar auf Aktienrückkäufe und eine Milliarde US-Dollar auf Dividenden. Die Rückkäufe wurden gegenüber dem ersten Quartal verdoppelt. Für das dritte Quartal bestätigte ConocoPhillips eine Dividende von 0,84 US-Dollar je Aktie.

ConocoPhillips will 2026 weiterhin rund 45 Prozent des operativen Cashflows über Dividenden und Rückkäufe an die Anteilseigner zurückgeben. Ende Juni verfügte der Konzern über 8,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen. Hinzu kamen langfristige Anlagen von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Förderung sank auf 2,248 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Das war dennoch etwas mehr als die von ConocoPhillips zuvor für das Quartal prognostizierte Spanne von 2,185 bis 2,215 Millionen Barrel. Das Unternehmen übertraf damit auch die Analystenschätzungen.

Bereinigt um Zukäufe und Verkäufe ging die Produktion um vier Prozent zurück. Das Wachstum im US-Geschäft wurde durch Produktionsausfälle in Katar infolge des Nahostkonflikts und durch höhere Förderabgaben beim kanadischen Ölsandprojekt Surmont mehr als aufgezehrt. In den unteren 48 US-Bundesstaaten förderte ConocoPhillips 1,479 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Davon kamen 720.000 Barrel aus dem Delaware Basin und 202.000 Barrel aus dem Midland Basin. Die gesamte Permian-Produktion erreichte damit einen Rekordwert von 922.000 Barrel pro Tag.

Während der durchschnittlich realisierte Konzernpreis auf 62,33 US-Dollar je Barrel Öläquivalent stieg, verschärften sich die regionalen Preisabschläge für Erdgas im Permian Basin. ConocoPhillips erzielte im US-Gasgeschäft rechnerisch einen negativen Durchschnittspreis von minus 1,44 US-Dollar je tausend Kubikfuß. Teilweise musste der Konzern damit faktisch dafür zahlen, überschüssiges Gas abzugeben. Grund dafür waren eine hohe Gasförderung im Permian Basin und unzureichende Transportkapazitäten. Nach Unternehmensangaben verbesserte sich die regionale Preissituation Ende Juni und im Juli, nachdem zusätzliche Abnahmekapazitäten verfügbar wurden.

Für das Gesamtjahr erwartet ConocoPhillips weiterhin eine Produktion von 2,295 bis 2,325 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Die Investitionen sollen zwischen zwölf und 12,5 Milliarden US-Dollar liegen. Die bereinigten operativen Kosten werden mit rund 10,2 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Im dritten Quartal sollen 2,29 bis 2,32 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag gefördert werden. Geplante Wartungsarbeiten in Alaska, Malaysia und Norwegen dürften die Produktion dabei um etwa 20.000 Barrel pro Tag belasten.

ConocoPhillips verkaufte weitere Randaktivitäten in den USA für 1,7 Milliarden US-Dollar und erreichte damit sein Veräußerungsziel von insgesamt fünf Milliarden US-Dollar früher als geplant. Gleichzeitig expandiert der Konzern wieder stärker im Nahen Osten und in Nordafrika. Das Unternehmen will einen Anteil von 42 Prozent an einem Gemeinschaftsunternehmen im nordirakischen Kirkuk erwerben. Zudem wurden Vereinbarungen zur Wiederaufnahme der Förderung in Syrien und zu zusätzlichen Projekten in Libyen geschlossen. Das kann langfristig günstige Ressourcen erschließen, erhöht aber zugleich die politischen und operativen Risiken. Der letzte Satz ist eine Einordnung auf Basis der genannten Standorte und Projekte. Auch das Flüssigerdgasgeschäft wird ausgebaut. Neue Abnahmeverträge über zwei Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen das gesamte LNG-Portfolio auf zwölf Millionen Tonnen jährlich.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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