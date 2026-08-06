Nordkorea feuert Kurzstreckenrakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung mindestens eine Kurzstreckenrakete in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Die Rakete sei im Umkreis der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan abgefeuert worden, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Angaben zur Flugreichweite waren zunächst nicht bekannt.

Es handelt sich laut Yonhap bereits um Nordkoreas zehnten ballistischen Raketenstart in diesem Jahr. Dem Land ist es gemäß mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Experten vermuten, dass Nordkorea im Vorfeld der im Laufe des Monats geplanten Militärübungen des südkoreanischen und US-amerikanischen Militärs Stärke demonstrieren möchte./fkr/DP/zb



