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    FDP fordert Drohnenabwehrschutz für alle Flughäfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hagen fordert besseren Schutz für deutsche Flughäfen
    • Drohnenabwehr an Flughäfen wird verpflichtend
    • Sprengstoffdrohne in Leipzig erfolgreich entschärft
    FDP fordert Drohnenabwehrschutz für alle Flughäfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Martin Hagen hat nach dem Vorfall mit einer Sprengstoff-Drohne in Leipzig ein entschiedenes Handeln der Bundesregierung zum besseren Schutz der deutschen Flughäfen gefordert. "Das Zuständigkeitsgerangel der Drohnenabwehr muss endlich rechtssicher beendet werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An allen Flughäfen müssten Drohnenabwehrsysteme zur Pflicht und bei jeder Landes- und der Bundespolizei Einheiten zur Drohnenabwehr zum Standard gemacht werden.

    Am Flughafen Leipzig/Halle war in der Nacht zum Mittwoch eine Drohne mit einer Sprengstoffvorrichtung auf einer Start- und Landebahn entdeckt worden. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengladung.

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    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einem "hybriden Anschlagsszenario" und schloss auch "fremde Mächte" als Drahtzieher nicht aus. Die Täter seien hochprofessionell vorgegangen. Man müsse nun aber in alle Richtungen ermitteln.

    "Bereits die Zwischenfälle mit Klimaaktivisten, denen es gelang, Rollbahnen zu betreten, haben in den vergangenen Jahren wiederholt die Sicherheitsmängel an deutschen Flughäfen aufgezeigt", sagte dazu der FDP-Generalsekretär. "Der Vorfall in Leipzig führt uns erneut vor Augen, dass wir nach wie vor immense Lücken zu schließen haben. Die Bundesregierung muss endlich entschlossen handeln."

    Das von Dobrindt geschaffene Drohnenabwehrzentrum reiche nicht aus, um der zunehmenden Gefahr durch Drohnen Herr zu werden. "Noch immer ist unsere kritische Infrastruktur gegen Extremisten, Terroristen und als Ziel hybrider Kriegführung schlicht nicht ausreichend geschützt", kritisierte Hagen./sk/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (06. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,09 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,92 %/-4,92 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz der Lufthansa-Aktie um rund 8–10 % nach einem Gewinneinbruch. Als Belastungen gelten Streiks, höhere Kerosinkosten und geopolitische Risiken. Viele sehen Lufthansa als zyklische, für eine langfristige Anlage ungeeignete Zockeraktie und halten den Kurs trotz Rückgangs für zu hoch; Käufe werden teils erst um 7 Euro erwogen. Andere halten den Abschlag für übertrieben und erwarten nach dem Wegfall der Sonderbelastungen steigende Gewinne.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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