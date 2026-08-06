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    Preis für Opec-Öl gefallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Opec-Korbpreis fällt auf 77,34 US-Dollar je Barrel
    • Preis liegt 3,08 Dollar unter dem Vortageswert
    • Opec berechnet den Preis aus wichtigen Ölsorten
    Preis für Opec-Öl gefallen
    Foto: Barbara Gindl - dpa

    WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 77,34 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,08 Dollar weniger als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/zb


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