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    E-Auto-Boom dank Prämie - chinesische Hersteller profitieren

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Auto-Prämie lässt Absatz im Juli stark steigen
    • 78.600 E-Pkw zugelassen, Anteil bei 29,3 Prozent
    • BYD steigert Verkäufe in Deutschland um 365 Prozent
    E-Auto-Boom dank Prämie - chinesische Hersteller profitieren
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Absatz von Elektroautos in Deutschland ist im Juli vor allem dank der E-Auto-Prämie des Bundes deutlich gestiegen. Mehr als 78.600 reine E-Pkw (BEV) kamen im vergangenen Monat neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren demnach fast 62 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres. Damit kamen BEV im Juli auf einen Anteil an allen Neuzulassungen von 29,3 Prozent.

    "Das starke Wachstum bei Elektroautos beschleunigt zwar den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland, bringt der heimischen Automobilindustrie bislang jedoch nur begrenzte Vorteile", teilte Autoexperte Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY mit. Ihm zufolge profitieren von dem Elektroboom vor allem chinesische Konzerne.

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    Tatsächlich kam der chinesische Hersteller BYD den Daten des KBA zufolge im Juli auf 5.240 Neuwagen in Deutschland. Das waren demnach mehr als viereinhalbmal so viele Autos wie im Juli des Vorjahres (plus 365 Prozent).

    Die hohe Nachfrage nach E-Autos hat den gesamten Neuwagenmarkt angekurbelt. Die Zahl der Neuzulassungen stieg laut KBA im Juli um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf rund 268.000 Pkw./maa/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 59,30 auf Tradegate (06. August 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -5,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 36,94 Mrd..





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