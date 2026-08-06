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    Aktien Europa

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    Moderate Gewinne - Telekomwerte gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen steigen auf Rekordniveau weiter
    • Telekomwerte gefragt, Deutsche Telekom gewinnt kräftig
    • Siemens verlieren trotz guter Zahlen sechs Prozent
    Aktien Europa - Moderate Gewinne - Telekomwerte gefragt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um 0,59 Prozent auf 6.515,04 Punkte und bewegte sich damit auf Rekordniveau. "Für Rückenwind sorgt die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Iran und Oman über eine neue Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus", stellte Markexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest.

    Auch außerhalb der Eurozone ging es leicht nach oben. So gewann der schweizerische Leitindex SMI 0,21 Prozent auf 14.582,68 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,31 Prozent auf 10.921,90 Punkte an.

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    Gefragt waren Telekomwerte. Hier setzte das Schwergewicht Deutsche Telekom mit über fünf Prozent Kursgewinn ein Ausrufezeichen. Die Telefongesellschaft hatte ihren Ausblick für den Barmittelfluss für das Gesamtjahr leicht angehoben. Zudem baut der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm deutlich aus.

    Um vier Prozent nach oben ging es mit der Aktie der Swisscom. Analysten lobten das besser als erwartet laufende Schweizer Kerngeschäft sowie die rasch voranschreitende Integration von Vodafone Italia.

    Nicht ganz so eindeutig war die Entwicklung bei den Versicherern. Swiss Re tendierten nach anfänglichen Verlusten kaum verändert. Insgesamt fanden die Halbjahreszahlen in Kommentaren lobende Worte, allerdings wurde auch auf den anhaltenden Preisdruck im Rückversicherungsgeschäft verwiesen.

    Zurich verloren dagegen 2,5 Prozent. Analysten bemängelten die Entwicklung der Schaden- und Unfallversicherung (P&C). Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen zudem auf die hohe Bewertung der Aktie.

    Unter den schwächelnden Industriewerten ragten Siemens mit sechs Prozent Abschlag heraus. Gute Zahlen brachten der Aktie damit keinen neuen Schwung - im Gegenteil: "Nach der Rekordrally greifen viele Anleger zu Gewinnmitnahmen", so Molnar. "Ein klassischer Fall von 'Sell the Good News'."/mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,79 % und einem Kurs von 29,07 auf Tradegate (06. August 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +8,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,40 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,81 %/+38,07 % bedeutet.





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