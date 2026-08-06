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    Syzygy: Ziele für 2026 bestätigt

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12) wegen des Wegfalls größerer Etats einen Umsatzrückgang um über 14 Prozent auf gut 25,2 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.
    Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Umsatzausfälle nicht mit Neugeschäft kompensieren können. Dennoch weise die Syzygy AG mit einem EBIT von 0,43 Mio. Euro (HJ 2025: 0,50 Mio. Euro) eine solide operative Ergebnisentwicklung auf. Dies sei eine Folge der in den vergangenen Berichtsperioden umgesetzten Kosteneinsparungen mit dem Schwerpunkt auf den Bereichen Beratung und Performance-Marketing. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des Steueraufwands weise die Gesellschaft ein Periodenergebnis von etwa 0,20 Mio. Euro (HJ 2025: 0,22 Mio. Euro) aus und liege damit auf Vorjahresniveau. Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das Management zudem die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr bestätigt. Dabei solle ein Umsatz von 50,00 Mio. Euro (GJ 2025: 56,84 Mio. Euro) erreicht werden. Beim EBIT werde eine Marge zwischen 3 und 4 Prozent erwartet. Angesichts der bestätigten Guidance behalte GBC die Prognosen unverändert bei und rechne für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 50,02 Mio. Euro und einem EBIT von 1,50 Mio. Euro. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 2,70 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.08.2026, 12:10 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.08.2026 um 10:14 Uhr fertiggestellt und erstmals am 06.08.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=02ae1a75eea40d91b3aa6a3a071bb53d
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 1,240EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 2,70 EUR




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