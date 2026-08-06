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    Yen-Rettung mit Nebenwirkungen

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    Fed und Japan intervenieren: Der Carry Trade vor der Zerreißprobe

    Die USA und Japan stemmen sich gemeinsam gegen den Yen-Absturz. Doch Experten warnen: Ohne Zinsschritte drohen neue Turbulenzen bei Carry Trades, US-Anleihen und Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Japan bremsen den Absturz des Yen
    • Ohne Zinserhöhungen bleibt die Trendwende fragil
    • Yen-Aufwertung belastet US-Anleihen und Aktien
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Yen-Rettung mit Nebenwirkungen - Fed und Japan intervenieren: Der Carry Trade vor der Zerreißprobe
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Die gemeinsame Intervention der Vereinigten Staaten und Japans dürfte den Yen zunächst stabilisieren. Für eine dauerhafte Trendwende reicht der Eingriff nach Einschätzung von Experten jedoch nicht aus.

    Vincent Chung, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, verweist auf die bislang verhaltene Reaktion an den asiatischen Zins- und Devisenmärkten. Investoren rechneten vor allem damit, dass die Intervention eine weitere Abwertung bremst. Eine anhaltende Aufwertung werde dagegen noch nicht erwartet.

    Auch der Optionsmarkt misst einer Erholung des Yen inzwischen eine höhere Wahrscheinlichkeit bei. Die erwartete Schwankungsbreite stieg aber nur auf rund zehn Prozent. Der Markt rechnet damit eher mit geordneten Bewegungen.

    Entscheidend ist nun, wie lange Japan am Devisenmarkt aktiv bleibt. Bisher erwarten Investoren eine Intervention von etwa drei Tagen. Eine Verlängerung könnte das Vertrauen in die Entschlossenheit der Behörden stärken.

    Für eine nachhaltige Aufwertung müsste die Bank of Japan laut Chung jedoch schneller die Zinsen erhöhen. Höhere Renditen könnten japanische Investoren dazu bewegen, Kapital aus dem Ausland zurückzuholen.

    Eine stärkere Yen-Erholung hätte auch Folgen für die Vereinigten Staaten. Eine damit verbundene Schwäche des US-Dollars könnte den Inflationsdruck erhöhen. Zugleich könnten die Renditen von US-Staatsanleihen steigen und die globalen Anleihemärkte belasten.

    Robert Sockin, Chefökonom für die Vereinigten Staaten bei PGIM, erwartet ebenfalls nur eine begrenzte Wirkung. Der Ausverkauf lang laufender US-Staatsanleihen nach der jüngsten Sitzung der Federal Reserve dürfte die Währungshüter beunruhigt haben.

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    PGIM rechnet weiterhin mit drei Zinserhöhungen der Fed um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Der erste Schritt soll im September erfolgen. Die Märkte könnten jedoch zunehmend eine Anhebung um 50 Basispunkte einpreisen.

    Die Intervention könnte auch mit Japans Bedeutung für den US-Anleihemarkt zusammenhängen. Das Land ist der größte ausländische Besitzer von US-Staatsanleihen. Marktbeobachter fürchteten, Tokio könnte zur Finanzierung weiterer Yen-Käufe lang laufende US-Anleihen verkaufen.

    Berichten zufolge verkaufte das japanische Finanzministerium am 30. Juli zwischen 40 und 60 Milliarden US-Dollar, um Yen zu kaufen. Einen Tag später sollen die Vereinigten Staaten Yen im Wert von fünf bis zehn Milliarden US-Dollar erworben haben.

    Nach Einschätzung von Sockin kann der Eingriff nur dauerhaft wirken, wenn die Bank of Japan zugleich die Zinsen erhöht. PGIM hält im Oktober einen weiteren Schritt um 25 Basispunkte für möglich.

    Warum die Vereinigten Staaten und Japan gemeinsam eingriffen, welche Folgen für den Carry Trade, Aktien, Anleihen und Währungen drohen und warum die Maßnahme wohl nur Zeit kauft, ist Thema der aktuellen Podcastfolge von Börse, Baby!.

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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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