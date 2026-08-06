Ionos sehr schwach - United Internet und 1&1 auch im Minus

Auch nicht viel besser sah es am Donnerstag für die Papiere des Mutterkonzerns United Internet aus, die nach Zahlen 1,5 Prozent verloren. 1&1 , ebenfalls eine Tochter von United Internet, gaben im SDax um 1,9 Prozent nach./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 19,32 auf Tradegate (06. August 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+24,30 % bedeutet.