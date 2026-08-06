AKTIEN IM FOKUS
Ionos sehr schwach - United Internet und 1&1 auch im Minus
- Ionos-Aktien fallen nach Quartalszahlen um 5,8 Prozent
- Umsatz über Konsens, Ebitda verfehlt die Erwartungen
- United Internet verliert 1,5 Prozent, 1&1 1,9 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auffällig schwach haben sich am Donnerstag die Aktien von Ionos nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen gezeigt. Im MDax waren sie gegen Mittag mit minus 5,8 Prozent das Schlusslicht. Der Kurs rutschte unter die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend erlaubt. Auch die 50-Tage-Linie als Indikator für die mittelfristige Tendenz ist nicht mehr weit weg.
Toby Ogg von JPMorgan schrieb in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen: Der Umsatz liege über der Konsensschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt.
Auch nicht viel besser sah es am Donnerstag für die Papiere des Mutterkonzerns United Internet aus, die nach Zahlen 1,5 Prozent verloren. 1&1 , ebenfalls eine Tochter von United Internet, gaben im SDax um 1,9 Prozent nach./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 19,32 auf Tradegate (06. August 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +0,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,51 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -6,77 %/+24,30 % bedeutet.
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Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken